立院大戰綠營連輸15次只是暖身？他吐：韓國瑜喊1句話看了很爽
立法院院會3日通過國民黨提案，將《電業法》第49條修正案逕付二讀；民進黨團則批《電業法》被強行輾壓過，用立法權凌駕行政權，被多數暴力達成政治目的。對此，退役少將栗正傑表示，綠營還沒有認清自己在立院少數的事實，立法院大戰到現在總共第15次，民進黨連輸15次，這只是暖身運動，520之後，真正的大戰才要開始。
記者王德蓉／綜合報導
栗正傑5日在節目《張雅婷辣晚報》表示，前陣子通過了個電價凍漲的案子，但是民進黨認為這是立法權干預行政權，沒有辦法執行，「那現在就繼續給你來這麼一條，就是：你以後調整電價，要經過我立法院同意！」他認為這主要是在表達民意，「國民黨跟民眾黨聯手來修正這個草案來講的話，是在賴清德還沒有上台以前，就給他一個很難堪！」
栗正傑說，總統蔡英文執政8年的能源政策錯誤結果，應該由民進黨把後果吞下去，不能叫全民來吞這個後果；此外，他也認為，立法院大戰到現在總共第15次，然後民進黨連輸15次，這只是暖身，真正的大戰520之後才要開始，民進黨以及黨團總召柯建銘現在只會用2招，一就是說「毀憲」，立法院任何通過的案子，都是毀憲；第二個就是抹紅，說「你們這些人都是中共同路人！」
栗正傑表示，前2天韓國瑜主持院會時，兩邊吵來吵去、罵來罵去，最後韓國瑜講了一句「都給我閉嘴！」那一幕真的非常經典，也讓人看了很爽氣。民進黨已經習慣作威作福，還不習慣在立法院當一個少數的政黨，不曉得怎麼去跟國民黨、民眾黨接觸溝通；立院朝小野大，官員應該去溝通，而不是用4年前那種很鴨霸的心態。