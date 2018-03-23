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影音／醉婦持刀架頸鬧自戕　警所長擒拿奪刀阻悲劇

記者柳榮俊／台中報導2018/03/23 16:52

台中市梧棲黃姓女子紅著眼眶跑進清水警分局梧棲分駐所表示，其母親陳姓婦人因家庭問題在家中持刀欲自殺，請求警察協助，所長江明儒聽到後立即帶領巡邏警員林健楷、黃信學、實務訓練生黃勗哲等人迅速馳往現場，同時通知消防隊派遣救護車到場協助。

警方到場後發現，陳婦混身酒味坐上自小客駕駛座欲駕車離開，車子未發動及駛離，其夫黃男為阻止陳婦酒駕及自殺，站於轎車左前門旁規勸，陳婦仍執意關車門欲駕車離去，陳婦情緒高亢右手持刀抵住自己右頸部大叫「酒駕9萬塊我自己付、我可以付現金、我女兒不肯叫我一聲媽」等胡言亂語，所長江明儒及員警兩人默契的慢慢靠近陳婦，由林員與陳婦好言相勸企圖引開注意，江明儒由右側靠近，此時，陳婦講到傷心處突然情緒失控，持刀往自己左前手臂劃割，見陳婦泥醉失控、自傷行為即將發生，立刻上前以擒拿術奪下陳婦手上尖刀，林姓員警見機不可失立即將陳婦拉下車壓制管束，避免陳婦再有自殘行為，警方同時再安撫陳婦情緒，使陳婦情緒緩和後，由梧棲消防分隊救護車協助送往童綜合醫院就醫。

由於清水警分局梧棲分駐所所長江明儒及員警林健楷等人機警應對，在千鈞一髮之際，順利奪下尖刀，制止陳婦自殘行為，成功救回一條生命，也挽救一個家庭悲劇。

清水分局分局長高誌良呼籲，自殺無法解決問題，勇敢求助才能找到出路。親屬好友間應互相關心照顧，遇有自殺傾向者應立即尋求幫助，以避免發生無法挽回的悲劇自戕

【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

關鍵字醉婦梧棲分駐所
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