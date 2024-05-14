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三重祖孫滅門血案！狠男控妻「酒店上班劈腿」：動手是幫忙解脫

▲新北三重祖孫滅門命案，主嫌張姓男子疑似不滿在酒店上班的妻子劈腿，表示妻子曾透露壓力大不想活了，自稱「動手是幫她解脫。」（圖／翻攝畫面）
▲新北三重祖孫滅門命案，主嫌張姓男子疑似不滿在酒店上班的妻子劈腿，表示妻子曾透露壓力大不想活了，自稱「動手是幫她解脫。」（圖／翻攝畫面）

記者孫唯容／綜合報導

新北三重祖孫滅門命案，主嫌張姓男子先後殺死岳母、妻子與繼子，3人均遭棉被包裹陳屍臥室；新北地檢署13日復訊後，依殺人、故意殺害兒童等罪，犯罪嫌疑重大恐有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。據了解，張男負債上千萬，又不滿在酒店上班的妻子劈腿，表示妻子曾透露壓力大不想活了，自稱「動手是幫她解脫。」

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回顧案發經過，報案人劉姓婦人的陳姓大女兒表示，最後一次與母親通話為4月23日，期間雙方均用簡訊溝通，之後妹婿張男還曾告知她，母親手機壞掉無法通話，本月4日之後就聯繫不上母親與妹妹，她驚覺有異狀，於11日下午前往該住處，卻遲遲無人應門，最後報警處理並請來鎖匠，進入查看後，才發現3人早已死亡。

二女婿張男因與岳母劉婦有40萬元借貸糾紛，被警方認定涉有重嫌，案經調查，警方發現他於6日抱著劉婦的愛犬「糯米」搭乘白牌計程車離開住家後，隨即前往板橋火車站搭車逃往台中，12日專案小組前往日租套房，逮捕張男歸案後申請羈押，新北地院法官認為，張男犯罪嫌疑重大，並有逃亡、偽造以及湮滅證據之事實，及有重罪而有相當理由認為有逃亡、湮滅以及偽造證據之虞，有羈押必要。

▲三重祖孫命案，兇嫌張男於逃亡後17小時落網，張男婚後無業，靠著妻子支撐家計吃軟飯，還因欠債務淪為詐欺犯遭通緝，並與岳母劉婦有40萬借貸糾紛。（圖／翻攝畫面）
▲三重祖孫命案，兇嫌張男於逃亡後17小時落網，張男婚後無業，靠著妻子支撐家計吃軟飯，還因欠債務淪為詐欺犯遭通緝，並與岳母劉婦有40萬借貸糾紛。（圖／翻攝畫面）
據了解，張男供稱5月1日就殺害妻子陳女，隔天再殺害岳母與3歲繼子，之後假冒亡妻、岳母對外聯，繫營造2人還活著的假象，但卻引起陳家大女兒的懷疑，張嫌在犯案後，曾找來23歲的水族館林姓員工，到家中清理魚缸，並謊稱是死魚的臭味，且家中門窗緊閉，冷氣開的超強，露出不少破綻。

根據《自由時報》報導，張男透露，不滿妻子在酒店上班劈腿，還曾抱怨壓力大不想活，稱「動手是讓她解脫」；而動手殺害劉姓岳母是因為40萬債務，近日岳母時常跟他催討、碎念，而獨留繼子一人也不能生活，因此下毒手。不過專案小組認為，張男是為了脫罪，其殺人犯意、動機牽強，將持續追查。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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