三重祖孫滅門血案！狠男控妻「酒店上班劈腿」：動手是幫忙解脫

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二女婿張男因與岳母劉婦有40萬元借貸糾紛，被警方認定涉有重嫌，案經調查，警方發現他於6日抱著劉婦的愛犬「糯米」搭乘白牌計程車離開住家後，隨即前往板橋火車站搭車逃往台中，12日專案小組前往日租套房，逮捕張男歸案後申請羈押，新北地院法官認為，張男犯罪嫌疑重大，並有逃亡、偽造以及湮滅證據之事實，及有重罪而有相當理由認為有逃亡、湮滅以及偽造證據之虞，有羈押必要。
據了解，張男供稱5月1日就殺害妻子陳女，隔天再殺害岳母與3歲繼子，之後假冒亡妻、岳母對外聯，繫營造2人還活著的假象，但卻引起陳家大女兒的懷疑，張嫌在犯案後，曾找來23歲的水族館林姓員工，到家中清理魚缸，並謊稱是死魚的臭味，且家中門窗緊閉，冷氣開的超強，露出不少破綻。
根據《自由時報》報導，張男透露，不滿妻子在酒店上班劈腿，還曾抱怨壓力大不想活，稱「動手是讓她解脫」；而動手殺害劉姓岳母是因為40萬債務，近日岳母時常跟他催討、碎念，而獨留繼子一人也不能生活，因此下毒手。不過專案小組認為，張男是為了脫罪，其殺人犯意、動機牽強，將持續追查。
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