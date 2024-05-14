天氣預報／今晨基隆15.3度！明起連6天放晴 週四冷空氣跌破15度
受到東北季風影響，今（14）清晨各地都偏涼，全台最低溫出現在基隆七堵，僅攝氏15.3度，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，今天北台灣仍要留意雨勢，明（15）日開始各地天氣穩定到週末，但期間要注意週四（5/16）還有一波冷空氣導致有感降溫。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今天鋒面移動到巴士海峽，白天全台各地雲量仍多，北台灣及部分山區有局部短暫雨的機率，且體感偏涼，各地區氣溫分佈上，北部攝氏15至24度，中部攝氏18至30度，南部攝氏20至33度，東部攝氏17至30度。
吳德榮說明，明天至下週一（5/20），大陸高壓會替台灣帶來乾空氣，各地都維持晴朗穩定，只有在中南部山區，午後偶有零星少量降雨的機率，白天偏熱、早晚偏涼，日夜溫差大；特別要小心明日至週五（5/17）的清晨，因「輻射冷卻」加成，北台灣平地最低溫將降至攝氏15度甚至更低。
中央氣象署則補充，明天東北季風稍微減弱，各地清晨溫度略為回升，不過在北部、東半部的清晨，氣溫仍只有攝氏19至20度，中南部地區白天則預期會有攝氏30度以上高溫出現，各地天氣多雲到晴，週四另一波東北季風增強，且受到「輻射冷卻」影響，整個中部以北、東北部氣溫來到本週最低。
吳德榮也提及，未來一週至10天，菲律賓東方海面有「熱帶擾動」醞釀，但發展緩慢，並無侵台機率，其他各國模式都有類似模擬，仍需持續觀察。