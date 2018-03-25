專訪／《天黑》前的人性探討　柯貞年：永遠不要原諒自己

約訪的時間還沒到，柯貞年導演早早坐在咖啡廳裡，見面第一句話就是：「今天不會拍照吧？我想低調一點。」而後配上爽朗溫暖的笑聲，讓人莞爾一笑，實在很難將她與暗黑題材的《天黑請閉眼》連結在一起。柯貞年導演執導過《無名馬》、《溺境》等作品，內容全是在探討人性，讓人更是好奇，這樣的反差，究竟是從何而來？

擁有「古蹟城市」美名的彰化，有別於其他城市的匆忙，總給人一種純樸恬淡的溫暖感受，去過一次便讓人念念不忘。彰化在2018年首次舉辦「彰化獨立電影節」，不僅播映「影展大使」莊凱勛入圍金馬、金鐘、台北電影節等6部作品，還會邀請身為知名導演暨編劇的柯貞年舉辦講座，分享致力於電影的點點滴滴。許多人認識柯貞年導演，都是從植劇場《天黑請閉眼》開始，但其實她耕耘電影這塊，早在唸研究所就開始。



▲柯貞年導演擅長觀察人性。（圖／記者葉政勳攝，2018.03.25）

柯貞年導演出生彰化，在台北長大，身為獨生女的她，小時候就非常喜愛亞森羅蘋、福爾摩斯等偵探小說，有別於女孩們都有的天真夢幻，她對於推理、人性的探討相當著迷，「我喜歡看到最後有一個結果，那個答案結果很重要。」柯貞年直言不諱，世上仍是需要那些粉色泡泡存在，「為什麼青春校園會歷久不衰，因為我們需要做夢」，柯貞年導演就像是同時擁有兩個不同靈魂，其一是對外的直率可愛，另一個則是隱藏在內心的世故成熟。



▲柯貞年導演喜愛富有創造力之事物。（圖／記者葉政勳攝，2018.03.25）

說起就讀研究所時的執導作品《無名馬》，柯貞年表示，當時是為了畢展拍攝影片，存了一大筆拍攝資金，靠著簡易的器材，用土法煉鋼的方式，拼湊出一個電影的雛形。但沒想到實際拍攝電影，遠比想像來得困難，甚至還向家裡借了不少錢，柯貞年帶點可愛又不好意思地說：「我那時覺得我會成功，都跟我爸說，之後我就會還你。」然而這個電影之路的開端，卻也是她脆弱的開始。

《無名馬》拍攝到一半時，柯貞年獲得了電影短片輔導金，對於她而言，猶如一劑強心針。既然擁有更強大的資源，柯貞年就想做得更好，她捨棄原先拍攝的片段，全部重來，並大笑說：「我同學那時候應該都覺得我瘋了，因為那時候我誰都不是，就像同一份考卷，我再寫一次，成績一定會更好。」也許就是靠著「不瘋魔、不成活」的信念，柯貞年確實走出自己的道路。

柯貞年以《無名馬》入圍金穗獎，她信心滿滿認為自己會榜上有名，沒想到意外落馬，她傷心地回家躺在床上，悠悠笑說：「創作真的是一個很脆弱的事。」她表示，當時一度懷疑自己，而後《無名馬》入圍金馬獎最佳短片獎，又讓她增添信心，「創作就是這樣，起起伏伏，心情一下很開心、又一下跌倒谷底。」就連《天黑請閉眼》播出後叫好叫座，柯貞年仍陷在這種無止盡的懷疑輪迴。



▲柯貞年導演出生彰化。（圖／記者葉政勳攝，2018.03.25）

柯貞年不只一次說過，《天黑》的拍攝期很短，又有其他的限制，所以是在很有限的情況下，所產生的作品。還透露，其實在寫《天黑》劇本時壓力很大，「有一天我躺在床上悲從中來，就哭了，我想說我幹嘛不去接其他東西，我臉上長好多痘痘」，雖然是笑著講出這些話，可對當時的柯貞年來說，是一個情緒無法釋放的困境。

問及如何排解內心壓力？柯貞年透露，她跟爸爸的關係像是很好的朋友，即便爸爸說出「這只是一個過程」等諸如此類的安慰話語，都能讓柯貞年瞬間如釋重負，「我爸跟小隸老師一樣，聽他們講話就很療癒」。事實上，柯貞年導演的父親是一位懂天命之人，「小時候我爸在幫別人算命時，我都會在旁邊看，觀察人」，也是如此，才造就柯貞年善於觀察人性的一面。

談及若是遇到瓶頸，會不會找父親「解惑」？柯貞年笑說，遇到大事會找爸爸訴苦，爸爸總會跟她說：「事情過了元宵就會明朗、好事多磨。」然而，柯貞年也並非想從爸爸身上尋求一個解套方法，僅僅是討一個心安。有時候在家裡不小心跌倒，柯貞年也會煞有其事地問爸爸：「剛剛誰推我？」率真的話語，讓人噗嗤一笑。



▲柯貞年導演個性率真。（圖／記者葉政勳攝，2018.03.25）

柯貞年透露，國小時跟班上的漂亮女同學喜歡上一個男生，有一次那個女生跌倒哭了，暗戀的男生就質問柯貞年：「妳幹嘛這樣？」雖然年紀小小，但柯貞年就懂得現實的殘酷，「哭的人不一定就是對的，沒哭的也不代表做錯事」。柯貞年坦言，她把人生的批評、不滿放在創作，所以生活比較樂天，也不想把這些黑暗面帶到生活中。

柯貞年不諱言，對於執導這部分「有些自以為的包袱」，求好心切的她也會擔心無法達到自己、別人的期望，認為電視劇與電影的拍攝不盡相同，笑說：「不要把我寫得很夯！我只是默默在努力。」如此謙虛的導演，讓人很難不喜歡她。柯貞年笑說：「我想拍一個黑色喜劇，讓大家知道我有喜劇的天分。」

問及對於「彰化」的想法是什麼？柯貞年認為，彰化相較其他城市，比較容易被忽略，「我覺得那邊有一點點城市、有一點點鄉下，但就是很臺灣的地方。」未來柯貞年也想回到彰化拍影片，在此之前則是每年過年都會回彰化走春，認為南天宮的十八層地獄，就是非常好的拍攝場景。



▲柯貞年導演從研究所就在拍片。（圖／記者葉政勳攝，2018.03.25）

事實上，柯貞年畢業後其實是想拍電影長片，但小隸老師找她拍片，原本以為沒這麼大包袱的她，著實感受到拍電視劇的困難，「我們都說電影有電影神，但我覺得電視劇也是，還是有很努力想做好的人，這就是我不排斥拍電視劇的原因」。柯貞年不諱言，當導演要站在一個比較低點的位置，才能宏觀全局，「雖然這樣很辛苦，但我們不要覺得自己應該被原諒，我們永遠都不要原諒自己，這樣才會更好。」

對於自我如此嚴苛，柯貞年一臉認真，不難感受出這個信念早存在她心中，也正因她如此鞭策自己，讓幾部作品都廣為人知。柯貞年透露，目前手上約有3個案子在進行，哪一部會先曝光在觀眾面前，她也說不準，可能就看靈感最先找上誰。而後柯貞年友人來訪，她提起包包準備離開，更俏皮透露：「我們要去找靈感了。」雖然那時已太陽西下，但在柯貞年心裡，對於戲劇的熱忱可是永遠不會落下。

場地提供：小路上。藝文空間