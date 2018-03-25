解鄉愁 老榮民嚐新住民家鄉味餃子激動

（中央社記者陳朝福高雄25日電）高雄市大陸新住民到榮民之家包家鄉味餃子，不少老榮民聽到久違的鄉音，也品嚐家鄉味餃子，忍不住激動落淚。高雄市新住民姐妹關懷協會表示，姐妹們對有能力付出感到很驕傲。
高雄市社會局推展「新住民團體領導人增能計畫」，激勵新住民社團開發多元文化特色創新方案，今天舉辦社區服務方案成果分享交流活動，高雄市新住民姐妹關懷協會理事長周滿芝帶領姐妹們分享社區服務方案經驗，搬出家鄉特色美食分享一解思鄉之情。
對於讓老榮民一解鄉愁的經驗讓大陸新住民很欣慰，將持續推動辦理。周滿芝也不吝分享包各家鄉味餃子的技巧和口味，型狀有扁平型和元寶型等，口味以山東白菜和四川芹菜及湖南香菜等餃子最拿手，小辣、麻辣至大辣不同等級辣味都有。
周滿芝表示，協會裡的姐妹各籍貫都有，平常會互相交流各地包家鄉味餃子的技巧和分享，並有體驗教學，姐妹們融合一體，感情深厚。
現場也有越南姐妹戲劇演出台越生活大不同的舞台劇、越南斗笠彩繪等和各省餃子現場試吃，以及新住民親子展現茶藝文化和經絡健康牛角鬆筋等體驗活動。
在演出新住民離開家鄉到台灣落地生根的過程，舞台上新住民的先生和孩子一起登台演出，也分享和新住民太太共同到社區巡迴演出的感受，給予遠嫁來台新住民最有力的支持。
台灣武漢市同鄉會分享姐妹們進入社區和民眾交流牛角鬆筋的健康概念經驗，這些社區服務過程讓姐妹們感到很有成就感。
一名新住民讓孩子學習茶藝文化，今天在現場泡茶給高雄市社會局長姚雨靜分享，以裊裊茶香向現場來賓敬茶。新住民媽媽說，孩子學習茶藝後變得有禮貌，也比較容易靜下心來。
高雄市約有新住民6萬人，高雄市社會局設置5處新住民家庭服務中心和20處新住民社區服務據點，姚雨靜希望新住民姐妹們不要當成是外來的客人，高雄是新住民的新娘家、新後頭厝。（編輯：李錫璋）1070325