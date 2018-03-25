解鄉愁 老榮民嚐新住民家鄉味餃子激動

（中央社記者陳朝福高雄25日電）高雄市大陸新住民到榮民之家包家鄉味餃子，不少老榮民聽到久違的鄉音，也品嚐家鄉味餃子，忍不住激動落淚。高雄市新住民姐妹關懷協會表示，姐妹們對有能力付出感到很驕傲。

高雄市社會局推展「新住民團體領導人增能計畫」，激勵新住民社團開發多元文化特色創新方案，今天舉辦社區服務方案成果分享交流活動，高雄市新住民姐妹關懷協會理事長周滿芝帶領姐妹們分享社區服務方案經驗，搬出家鄉特色美食分享一解思鄉之情。

對於讓老榮民一解鄉愁的經驗讓大陸新住民很欣慰，將持續推動辦理。周滿芝也不吝分享包各家鄉味餃子的技巧和口味，型狀有扁平型和元寶型等，口味以山東白菜和四川芹菜及湖南香菜等餃子最拿手，小辣、麻辣至大辣不同等級辣味都有。