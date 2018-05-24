洪宗楷推好街角改善計畫　打造台東花園城市

民進黨台東市長參選人洪宗楷，今天上午發表「好街角改善」計畫，這也是他參選後的首波政見，立委劉櫂豪及夫人也都一同出席立挺，為美化台東市容種下第一株植樹，洪宗楷表示，未來將台東市打造為美麗的花園城市。
台東市區內有將近30處閒置的私有地或公家土地，經常可以發現這些土地上不是堆滿垃圾，就是放置大型家具或廢棄物，讓洪宗楷興起了「好街角改善計畫」的念頭，洪宗楷說，和當地里長討論後，決定利用光榮路與豐榮路145巷的閒置空地作為「好街角改善計畫」的示範點。原本三角型的畸零土地在改造前雜草叢生、缺乏管理，垃圾堆滿地，成了社區的髒角落，自從開始改善後，居民都主動出來澆花灑水，現在逐漸美化起來。
同黨的縣長參選人劉櫂豪也現身立挺洪宗楷，肯定他為台東市的付出，他說，完全支持洪宗楷繼續實踐這樣的計畫，未來將台東市打造成美麗的城市，讓原本的髒亂角落轉變成美麗的花園。
不僅如此，洪宗楷為了提升地主將閒置土地提供出來，可依土地面積減免地價稅作為獎勵，希望台東市區不管走到哪裡都可以看到漂亮的小公園。
▲位在台東市光榮路與豐榮路145巷的閒置空地，原本髒亂不堪。（圖／洪宗楷提供）
▲台東市長參選人洪宗楷首波政見就是要將台東市的閒置土地轉變成美麗的花園。（圖／洪宗楷提供）