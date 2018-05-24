NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈議員批陽醫太營利　衛生局長：同感擁槍男思念亡母　主動攜槍投案腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
地方

洪宗楷推好街角改善計畫　打造台東花園城市

記者鄭志宏 ／台東報導2018/05/24 18:17
▲縣長參選人劉櫂豪非常支持好街角改善計畫，他承諾未來若當選，一定會持續協助洪宗楷推動計畫。（圖／記者鄭志宏攝）
▲縣長參選人劉櫂豪非常支持好街角改善計畫，他承諾未來若當選，一定會持續協助洪宗楷推動計畫。（圖／記者鄭志宏攝）

民進黨台東市長參選人洪宗楷，今天上午發表「好街角改善」計畫，這也是他參選後的首波政見，立委劉櫂豪及夫人也都一同出席立挺，為美化台東市容種下第一株植樹，洪宗楷表示，未來將台東市打造為美麗的花園城市。

台東市區內有將近30處閒置的私有地或公家土地，經常可以發現這些土地上不是堆滿垃圾，就是放置大型家具或廢棄物，讓洪宗楷興起了「好街角改善計畫」的念頭，洪宗楷說，和當地里長討論後，決定利用光榮路與豐榮路145巷的閒置空地作為「好街角改善計畫」的示範點。原本三角型的畸零土地在改造前雜草叢生、缺乏管理，垃圾堆滿地，成了社區的髒角落，自從開始改善後，居民都主動出來澆花灑水，現在逐漸美化起來。

同黨的縣長參選人劉櫂豪也現身立挺洪宗楷，肯定他為台東市的付出，他說，完全支持洪宗楷繼續實踐這樣的計畫，未來將台東市打造成美麗的城市，讓原本的髒亂角落轉變成美麗的花園。

不僅如此，洪宗楷為了提升地主將閒置土地提供出來，可依土地面積減免地價稅作為獎勵，希望台東市區不管走到哪裡都可以看到漂亮的小公園。


▲位在台東市光榮路與豐榮路145巷的閒置空地，原本髒亂不堪。（圖／洪宗楷提供）


▲台東市長參選人洪宗楷首波政見就是要將台東市的閒置土地轉變成美麗的花園。（圖／洪宗楷提供）

關鍵字洪宗楷劉櫂豪台東市閒置土地
棄養15隻狗　動保處重罰30萬當心腸病毒　新北4重症皆5歲以下

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan