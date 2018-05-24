洪宗楷推好街角改善計畫　打造台東花園城市

民進黨台東市長參選人洪宗楷，今天上午發表「好街角改善」計畫，這也是他參選後的首波政見，立委劉櫂豪及夫人也都一同出席立挺，為美化台東市容種下第一株植樹，洪宗楷表示，未來將台東市打造為美麗的花園城市。

台東市區內有將近30處閒置的私有地或公家土地，經常可以發現這些土地上不是堆滿垃圾，就是放置大型家具或廢棄物，讓洪宗楷興起了「好街角改善計畫」的念頭，洪宗楷說，和當地里長討論後，決定利用光榮路與豐榮路145巷的閒置空地作為「好街角改善計畫」的示範點。原本三角型的畸零土地在改造前雜草叢生、缺乏管理，垃圾堆滿地，成了社區的髒角落，自從開始改善後，居民都主動出來澆花灑水，現在逐漸美化起來。