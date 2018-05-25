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生活

兄嫂硬跟弄爛蜜月行　她回國狠甩軟弱丈夫

編輯中心／綜合報導2018/05/25 16:44
▲一名女網友在臉書「爆怨公社」 PO 文，與老公去日本度蜜月，沒想到老公的哥哥嫂嫂都要跟，過程中還不斷與原 PO 計較金錢，老公則不斷袒護兄嫂，讓他氣到與老公離婚。（圖／記者蘇君薇攝 , 2018.03.05）
▲一名女網友在臉書「爆怨公社」 PO 文，與老公去日本度蜜月，沒想到老公的哥哥嫂嫂都要跟，過程中還不斷與原 PO 計較金錢，老公則不斷袒護兄嫂，讓他氣到與老公離婚。（圖／記者蘇君薇攝 , 2018.03.05）

好好的蜜月旅行卻落得離婚收場。一名女網友在網上 PO 文感嘆，日前與老公到日本度蜜月，沒想到老公的哥哥、嫂嫂也要一起去，旅途中還不斷與原 PO 計較金錢，老公卻袒護兄嫂，導致兩人大吵一架。原 PO 指出，近期已經準備找律師談離婚。

女網友在臉書「爆怨公社」發文，日前與老公去日本度蜜月，老公的哥哥及嫂嫂想一同前往，她好心替大家安排行程、訂機票及房間等等，但兄嫂兩人卻連謝謝都沒說。而由於一行人搭的是廉價航空，兄嫂兩人買的東西太多，想塞在原 PO 與老公的行李箱，也讓原 PO 相當不爽，希望能放自己買的伴手禮。此外，與兄嫂前往居酒屋用餐時，哥哥居然要分開點、分開算，搞得現場氣氛很差。原 PO 表示「身旁的路人都在熱絡的聊天喝酒，只有我們這桌一點聲音都沒有，荒謬！」

原 PO 回到民宿後，趁著兄嫂兩人前往超商買東西，告訴老公應該站在自己這邊，老公卻要她不要計較太多，否則會讓氣氛變得很差。而原先想去奈良的行程，兄嫂也一直嫌無聊，只想到百貨公司逛街，讓原 PO 只好假借腳痛回民宿休息。

種種不愉快，讓她回國後就跟老公大吵一架「你活該一輩子單身，讓我看清事實」、「你慢慢和好友、哥嫂生活一輩子吧」、「婚姻不是愛情的墳墓，而是婚姻毀滅愛情…」。

網友看到原 PO 的文章則給予聲援「人家去度蜜月還跟著去滿不要臉的，當家庭旅遊嗎？」「出國遇到這種真的很破壞心情」、「要我早發飆了，我沒那麼會忍」、「計較太多適合自己出門玩」。

關鍵字度蜜月日本奈良爆怨公社兄嫂離婚
帶這個赴港迪士尼　台女拘留7小時

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