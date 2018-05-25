兄嫂硬跟弄爛蜜月行　她回國狠甩軟弱丈夫

好好的蜜月旅行卻落得離婚收場。一名女網友在網上 PO 文感嘆，日前與老公到日本度蜜月，沒想到老公的哥哥、嫂嫂也要一起去，旅途中還不斷與原 PO 計較金錢，老公卻袒護兄嫂，導致兩人大吵一架。原 PO 指出，近期已經準備找律師談離婚。

女網友在臉書「爆怨公社」發文，日前與老公去日本度蜜月，老公的哥哥及嫂嫂想一同前往，她好心替大家安排行程、訂機票及房間等等，但兄嫂兩人卻連謝謝都沒說。而由於一行人搭的是廉價航空，兄嫂兩人買的東西太多，想塞在原 PO 與老公的行李箱，也讓原 PO 相當不爽，希望能放自己買的伴手禮。此外，與兄嫂前往居酒屋用餐時，哥哥居然要分開點、分開算，搞得現場氣氛很差。原 PO 表示「身旁的路人都在熱絡的聊天喝酒，只有我們這桌一點聲音都沒有，荒謬！」