圖多／阿嬌結婚洛杉磯舉行婚禮　好姐妹全到場祝福

香港女子團體「TWINS」團員鍾欣潼（阿嬌），在美國時間25日於洛杉磯舉行婚宴，好姐妹蔡卓妍（阿Sa）、容祖兒到場祝福，現場洋溢著幸福的氣氛，阿Sa在IG上PO出照片，並寫下對阿嬌的真心話，要她一定要幸福下去，姐妹情深令人動容。

「TWINS」成軍17年，阿嬌跟阿Sa情同姊妹，受到許多粉絲喜愛。2008年阿嬌捲入「不雅照」事件，重創演藝形象，當時許多媒體都覺得TWINS應該會面臨解散，不過阿Sa仍不離不棄，陪著阿嬌走過人生低潮。去年10月，阿嬌認愛「醫界王陽明」，兩人熱戀7個月，並在今年5月舉辦婚禮。



▲阿嬌親手把捧花交給阿Sa。（圖／翻攝容祖兒IG, 2018.05.26）



▲阿嬌的好姐妹容祖兒歷經波折，終於抵達美國祝福新人婚禮。（圖／翻攝容祖兒IG, 2018.05.26）

阿Sa在臉書寫下長文，祝福阿嬌：「只有妳知道我有多替妳高興，我有多希望妳永遠可以幸福快樂就夠了，雖然妳再不是蔡太，要變成賴太了，但妳永遠永遠都是我的小嬌嬌，無論角色怎麼變，妳在我心中永遠不變。」並放上兩人擁抱的照片，阿Sa抱著感動落下淚的阿嬌，要她一定要幸福。



▲要去美國參加婚禮前，容祖兒發現自己的美國簽證過期，差點無法前往。（圖／翻攝容祖兒IG, 2018.05.26）

好姐妹容祖兒也在IG上PO出婚禮照片祝福，原本她以為美國簽證過期，沒有辦法到現場祝福阿嬌，感到非常懊惱，好險最後一刻終於拿到簽證，立刻飛往美國跟阿嬌會合。容祖兒在IG寫下：「如果我不能來到現場，祝賀我愛嬌的大日子，這將會是我人生一大遺憾」。



▲阿嬌的好姐妹容祖兒歷經波折，終於抵達美國祝福新人婚禮。（圖／翻攝容祖兒IG, 2018.05.26）



▲導演陳映之也前往美國參與阿嬌婚禮，見證兩人幸福。（圖／翻攝陳映之臉書, 2018.05.26）

其實這場婚禮似乎歷經許多波折，原先阿嬌計畫要在TWINS進行美國巡演時，先拍婚紗照，再舉辦婚禮，不過看了場地之後，發現並不如預期，不過仍然決定先辦婚禮，婚紗照回到香港再補拍。根據了解這場婚禮場地辦在洛杉磯近百年歷史的五星級酒店「Millennium Biltmore Hotel Los Angeles」，而阿嬌的媽媽、妹妹等親友都抵達現場祝賀。