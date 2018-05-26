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歷年最高報名人數　街頭藝人徵選

記者洪佳伶／雲林報導2018/05/26 16:41
▲雲林縣長李進勇到場為選手們加油打氣。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.26)
▲雲林縣長李進勇到場為選手們加油打氣。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.26)

「藝較高下！」107年雲林縣第五屆街頭藝人徵選活動於今(26)、明二日熱鬧登場，460組逾千位來自全國各地的街頭藝人齊聚虎尾農博生態園區同台較勁，創下歷年來最高的報名人數，縣長李進勇也到場為選手們加油，希望大家都能在徵選時發揮最佳實力。

李進勇表示，雲林縣致力成為街頭藝人管理及推展的模範縣市，很開心看到今年度街頭藝人徵選報名相當踴躍，本次徵選分作表演藝術類、創意工藝類、視覺藝術類三大組別進行評選，共有460組超過千位的選手報名，縣府更積極推動跨域合作，首創雲嘉嘉跨縣市認證「一地考證，三縣市展演」，讓街頭藝人1證在手，可於雲林、嘉義縣、市3三地申請展演，除嘉惠縣民及街頭藝術家外，更讓雲林及周圍縣市攜手打造充滿藝術感的幸福城市。

文化處表示，今年度街頭藝人徵選分為表演藝術類、創意工藝類、視覺藝術類三大類組評比，各有414組、40組、6組報名，除了報名非常踴躍之外，更有族群多元化、技藝專業化趨勢，「表演藝術類」薩克斯風演奏、原住民舞蹈歌唱、吉他彈唱及火舞特技都是報名相當熱烈的項目，也有首次於徵選活動展現的原住民竹桶打擊樂歌唱、舞立方體、儀隊表演等；另外也規劃「創意工藝類」及「視覺藝術類」，如人像素描、噴漆畫、纏花藝術、造型氣球等創意手作工藝品，呈現靜態藝術多元創作內涵與展演風貌；徵選入選者可獲頒雲林縣街頭藝人許可證，免費於縣境35處公共空間申請展演，提升雲林展演場所之街頭藝術素質並增加藝術多元性。

今年評審委員特邀天王音樂製作人林秋離、金曲獎評審熊美玲、知名歌手辛龍、金曲獎「最佳原住民歌手」與「最佳原住民專輯」的偺荖．加麓等9位相關領域的專家學者及資深街頭藝人擔任各類組審查委員，將公正公平地評選出街頭藝人。

為貫徹「藝術生活化‧生活藝術化」導入環境藝術概念，縣府也與文化部合作建置街頭藝人官網及雲端管理系統，可讓街頭藝人自我行銷，提高曝光度，進一步搭起街頭藝人與觀眾間藝文表演與欣賞的橋樑。 

本次除辦理第五屆徵選活動，縣府也與雲林監獄、雲林第二監獄持續合作，為身懷藝文技藝的院生特辦徵選場次，將於6月5日上午9時蒞雲林第二監獄評分，讓院生也可取得街頭藝人資格，以利院生出監謀生、廣開更生契機，以藝術資源帶動整體文化觀光提昇，期許為藝文注入更多豐沛的創意與能量。 

入選名單將於徵選活動結束後三週內公告於縣府文化處網站，期待來自全國奇人藝士活絡雲林縣境的市容及草根藝術，通過徵選的街頭藝人將可擁有二年的證照資格，同時可向雲林縣、嘉義縣、嘉義市所開放的街頭藝人公共空間申請展演。


▲今年評審委員陣容堅強，將公正公平地評選出街頭藝人。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.26)

關鍵字街頭藝人徵選表演藝術創意工藝視覺藝術
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