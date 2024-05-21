全家霜淇淋有對手！超商一招吃「19元香草霜淇淋」：比買1送1便宜

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OKmart於即日起開賣療癒身心的香草牛奶霜淇淋，主打國際乳源來自紐西蘭乳源，由杜老爺製作香草牛奶霜淇淋基底，濃郁醇厚的牛奶搭配香草的迷人香氣，口感甜而不膩，是大人系最愛口味之一。
香草牛奶霜淇淋原價30元，即起OK APP會員獨享19元一支，活動至原料售完為止。不過要注意的是，OK超商僅有5家門市提供現擠霜淇淋服務，想要品嘗前別忘記先確認住家附近的門市是否提供霜淇淋，以免白跑一趟喔。
🟡7-11開賣「海鹽蜂蜜牛奶霜淇淋」，最低2支0元吃
7-11新口味霜淇淋「海鹽蜂蜜牛奶」開賣，首次與台灣知名品牌「蜜蜂故事館」聯名合作，選用泰國清邁龍眼蜜，無添加蜂蜜香料，甜中帶海鹽鹹的口感，絕對不能錯過，原價49元一支。
自5月15日起至6月11日每週五六日，憑icash2.0、icashpay支付，口味任選第2支半價優惠；5月31日至6月2日為世界牛奶日，可享任選第2支10元。
此外，7-11自5月17日至6月2日限定，買指定冰品任兩件即可抽獎一次，有5、7、9折優惠，幸運爆棚的有機會直接0元帶走！不過手氣不佳的別擔心，內行才知的攻略教給你，那就是使用7-11的APP、LINE官方帳號，OPENPOINT會員每日可免費各玩2次，加上結帳時可抽一次，共計每日有5次機會抽到0元吃冰品，霜淇淋也含在優惠品項內。
🟡全家霜淇淋首度聯名New Balance
全家Fami!ce霜淇淋首度聯名New Balance，推出「灰潮香草」與「炭焙烏龍」獨家風味，選用天然香草萃取液搭配台灣黑金竹炭粉調製成灰色系霜淇淋，搭配純黑餅皮；而「
每週五六日全家都會推出限定優惠，除了咖啡第二杯10元外，也有機會是霜淇淋第二支10元，想要等優惠品嚐霜淇淋的饕客，可別忘記隨時關注優惠訊息。