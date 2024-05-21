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全家霜淇淋有對手！超商一招吃「19元香草霜淇淋」：比買1送1便宜

▲OK超商香草牛奶霜淇淋，APP會員限定單支19元開吃，比全家、7-11霜淇淋買一送一促銷時更優惠。（圖／品牌提供）
▲OK超商香草牛奶霜淇淋，APP會員限定單支19元開吃，比全家、7-11霜淇淋買一送一促銷時更優惠。（圖／品牌提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

全家霜淇淋又遇上強敵！除了7-11推出海鹽蜂蜜牛奶霜淇淋外，OK超商也宣布即起開賣現擠「香草牛奶霜淇淋」，原價19元，不過OK APP會員獨享19元，一路吃到原料售完為止，19元銅板價格比全家、7-11霜淇淋買一送一促銷時更優惠。不過7-11即起開跑國際冰品節，每日可在「APP/LINE官方帳號」抽優惠券，最大獎可抽到冰品任2件0元優惠，新口味海鹽蜂蜜牛奶霜淇淋也能0元爽吃。

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🟡挑戰超商最低價！OK超商霜淇淋19元
OKmart於即日起開賣療癒身心的香草牛奶霜淇淋，主打國際乳源來自紐西蘭乳源，由杜老爺製作香草牛奶霜淇淋基底，濃郁醇厚的牛奶搭配香草的迷人香氣，口感甜而不膩，是大人系最愛口味之一。

香草牛奶霜淇淋原價30元，即起OK APP會員獨享19元一支，活動至原料售完為止。不過要注意的是，OK超商僅有5家門市提供現擠霜淇淋服務，想要品嘗前別忘記先確認住家附近的門市是否提供霜淇淋，以免白跑一趟喔。

▲香草牛奶霜淇淋原價30元，即起OK APP會員獨享19元一支，活動至原料售完為止。（圖／翻攝自OK官網）
▲香草牛奶霜淇淋原價30元，即起OK APP會員獨享19元一支，活動至原料售完為止。（圖／翻攝自OK官網）
🟡7-11開賣「海鹽蜂蜜牛奶霜淇淋」，最低2支0元吃
7-11新口味霜淇淋「海鹽蜂蜜牛奶」開賣，首次與台灣知名品牌「蜜蜂故事館」聯名合作，選用泰國清邁龍眼蜜，無添加蜂蜜香料，甜中帶海鹽鹹的口感，絕對不能錯過，原價49元一支。

自5月15日起至6月11日每週五六日，憑icash2.0、icashpay支付，口味任選第2支半價優惠；5月31日至6月2日為世界牛奶日，可享任選第2支10元。

此外，7-11自5月17日至6月2日限定，買指定冰品任兩件即可抽獎一次，有5、7、9折優惠，幸運爆棚的有機會直接0元帶走！不過手氣不佳的別擔心，內行才知的攻略教給你，那就是使用7-11的APP、LINE官方帳號，OPENPOINT會員每日可免費各玩2次，加上結帳時可抽一次，共計每日有5次機會抽到0元吃冰品，霜淇淋也含在優惠品項內。

▲7-11新口味霜淇淋推出「海鹽蜂蜜牛奶」，聯名蜜蜂故事館，是消暑必備的美味。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11新口味霜淇淋推出「海鹽蜂蜜牛奶」，聯名蜜蜂故事館，是消暑必備的美味。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11的APP、LINE官方帳號，OPENPOINT會員每日可免費各玩2次，加上結帳時可抽一次，共計每日有5次機會抽到0元吃冰。（圖／7-11提供）
▲7-11的APP、LINE官方帳號，OPENPOINT會員每日可免費各玩2次，加上結帳時可抽一次，共計每日有5次機會抽到0元吃冰。（圖／7-11提供）

🟡全家霜淇淋首度聯名New Balance
全家Fami!ce霜淇淋首度聯名New Balance，推出「灰潮香草」與「炭焙烏龍」獨家風味，選用天然香草萃取液搭配台灣黑金竹炭粉調製成灰色系霜淇淋，搭配純黑餅皮；而「炭焙烏龍」則口味則使用東方美人茶與台灣黑金竹炭粉製成香醇茶韻。

每週五六日全家都會推出限定優惠，除了咖啡第二杯10元外，也有機會是霜淇淋第二支10元，想要等優惠品嚐霜淇淋的饕客，可別忘記隨時關注優惠訊息。

▲全家Fami!ce跨界合作New Balance打造最潮霜淇淋，推出「灰潮香草」及「炭焙烏龍」口味，5_5正式開賣。（圖／全家提供）
▲全家Fami!ce跨界合作New Balance打造最潮霜淇淋，推出「灰潮香草」及「炭焙烏龍」口味，5_5正式開賣。（圖／全家提供）

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