被動元件撐盤、台股周線收紅　蘋概股7月有望轉強

川金會取消、美股雖收跌，但市場普遍認為影響不大，加上台股有被動元件等漲價題材支撐，以及外資調節壓力持續和緩，上周五（25日）終場小漲5.37點，收在10942.3點，成交量1283.23億元，周線收紅。投信業者表示，電子類股除被動元件強勢外，下游業者估計也將受惠Apple產品集中於下半年，相關供應鏈營收動能有望於7月轉強。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，以基本面而言，下半年增長率或有可能因為基期因素而放緩，但實際上，電子類股除現有被動元件展現強勢外，下游業者料也將受惠Apple產品集中於下半年推出，相關供應鏈營收動能有望於7月轉強；傳產類股則持續受惠經濟面好轉，企業獲利仍可維持穩定的表現。