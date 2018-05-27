被動元件撐盤、台股周線收紅　蘋概股7月有望轉強

川金會取消、美股雖收跌，但市場普遍認為影響不大，加上台股有被動元件等漲價題材支撐，以及外資調節壓力持續和緩，上周五（25日）終場小漲5.37點，收在10942.3點，成交量1283.23億元，周線收紅。投信業者表示，電子類股除被動元件強勢外，下游業者估計也將受惠Apple產品集中於下半年，相關供應鏈營收動能有望於7月轉強。
安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，以基本面而言，下半年增長率或有可能因為基期因素而放緩，但實際上，電子類股除現有被動元件展現強勢外，下游業者料也將受惠Apple產品集中於下半年推出，相關供應鏈營收動能有望於7月轉強；傳產類股則持續受惠經濟面好轉，企業獲利仍可維持穩定的表現。
就國際情勢而言，廖哲宏表示，美股第1季企業獲利表現良好、美元轉強資金回流，受惠Apple相關族群帶動市場跟風，是美股不再走跌的主因。就籌碼變化上，外資年初至今於集中市場累積賣超1558億元，隨著中美貿易紛爭暫歇、美元走勢、電子業淡季進入尾聲，外資賣超幅度趨緩，因此判斷外資將有機會於第3季度轉為買超。
在題材面，廖哲宏表示，可留意Apple新產品的鋪貨進度、被動元件族群的籌碼變與走勢、個股填息的情形。另一方面，仍需留意下半年年增率，受到基期因素較高而放緩的影響。不過大方向上，受惠於景氣回升，預期全年仍是領頭羊，下半年Apple集中推出產品，上下半年變化大，相關類股後市仍可期待。
國泰證期則指出，以目前地緣政治風險讓油價漲破80美元，而中美貿易戰不打關稅壁壘來看，資金對於下半年的通膨風險感到稍稍謹慎，但對於中美產業進一步的惡化已明顯轉為樂觀，對於亞洲或新興亞洲股市的資產配置而言，是偏向正面，因多數原物料大國來自非美地區，換句話說，資金可望在6月時回流亞洲股市，除A股外也建議持續布局台股或是韓股。