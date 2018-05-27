人氣網紅「13分鐘床戰影片」曝光　網友求「帶我上車」

▲微博上近日又瘋傳女主角疑似為馮提莫的13分鐘性愛影片。（圖／翻攝自《微博》）

外型亮眼的大陸網紅實況主馮提莫，日前剛被爆出假單身吸引粉絲「斗內（贊助）」，還有其他實況主爆料馮提莫四處和土豪乾爹陪睡，還被偷拍床照。事件爆發後馮提莫神隱多日，直到 25 日才重新開實況，沒想到又被爆出疑似馮提莫與乾爹的「13分鐘床戰影片」外流，引發大批網友瘋狂喊「帶我上車」！

馮提莫以實況遊戲《英雄聯盟》起家，在大陸實況平台「鬥魚」上擁有超高人氣，往往能衝到排行榜前幾名，光是去年收到的斗內金額就高達 3000 萬人民幣（約 1.4 億元台幣），最近也開始積極搶攻螢光幕。但是日前另一名實況主「軒子巨 2 兔」在《微博》公開指稱馮提莫早在 2015 年結婚，依舊打著「單身」名號吸引粉絲斗內，引起網友熱議。

事件爆發後馮提莫神隱 23 日，並委託律師發出聲明表示所有傳言都非屬實，並強調馮提莫至今仍單身，也沒和土豪陪睡過，要求網友不要散布不實謠言。 25 日馮提莫重開實況後人氣似乎不受影響，在排行榜又衝至第 1 名。



▲馮提莫在實況平台「鬥魚」上人氣超高，是人氣排行榜的常客。（圖／翻攝自《微博》）

但是近日《微博》又開始瘋傳疑似是馮提莫與乾爹的「 13 分鐘性愛影片」，爆料者指出女主角就是馮提莫，讓許多網友紛紛跪求「請老司機帶上車！」。但是有網友看過影片後，認為影片中的女主角「胸部太大」，而且身高也比馮提莫高，覺得並不是本人，留言「馮提莫那個什麼乾爹視頻，完全是假的。她那小短腿兒太容易認了」、「臉型看起來就不太像」、「不是我在說，這胸部也太大了吧！」