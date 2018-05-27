NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健廚衛問達人粉樂 NOW
即時跑馬燈球星老公露鳥被抓　G奶老婆道歉畢旅團走了　墾丁又變回「空城」什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
生活

人氣網紅「13分鐘床戰影片」曝光　網友求「帶我上車」

生活中心／台北報導2018/05/27 09:27
▲大陸人氣實況主馮提莫被爆出和乾爹土豪的「13分鐘影片」。（合成圖／翻攝自《微博》）
▲大陸人氣實況主馮提莫被爆出和乾爹土豪的「13分鐘影片」。（合成圖／翻攝自《微博》）

外型亮眼的大陸網紅實況主馮提莫，日前剛被爆出假單身吸引粉絲「斗內（贊助）」，還有其他實況主爆料馮提莫四處和土豪乾爹陪睡，還被偷拍床照。事件爆發後馮提莫神隱多日，直到 25 日才重新開實況，沒想到又被爆出疑似馮提莫與乾爹的「13分鐘床戰影片」外流，引發大批網友瘋狂喊「帶我上車」！


▲微博上近日又瘋傳女主角疑似為馮提莫的13分鐘性愛影片。（圖／翻攝自《微博》）

馮提莫以實況遊戲《英雄聯盟》起家，在大陸實況平台「鬥魚」上擁有超高人氣，往往能衝到排行榜前幾名，光是去年收到的斗內金額就高達 3000 萬人民幣（約 1.4 億元台幣），最近也開始積極搶攻螢光幕。但是日前另一名實況主「軒子巨 2 兔」在《微博》公開指稱馮提莫早在 2015 年結婚，依舊打著「單身」名號吸引粉絲斗內，引起網友熱議。

事件爆發後馮提莫神隱 23 日，並委託律師發出聲明表示所有傳言都非屬實，並強調馮提莫至今仍單身，也沒和土豪陪睡過，要求網友不要散布不實謠言。 25 日馮提莫重開實況後人氣似乎不受影響，在排行榜又衝至第 1 名。


▲馮提莫在實況平台「鬥魚」上人氣超高，是人氣排行榜的常客。（圖／翻攝自《微博》）

但是近日《微博》又開始瘋傳疑似是馮提莫與乾爹的「 13 分鐘性愛影片」，爆料者指出女主角就是馮提莫，讓許多網友紛紛跪求「請老司機帶上車！」。但是有網友看過影片後，認為影片中的女主角「胸部太大」，而且身高也比馮提莫高，覺得並不是本人，留言「馮提莫那個什麼乾爹視頻，完全是假的。她那小短腿兒太容易認了」、「臉型看起來就不太像」、「不是我在說，這胸部也太大了吧！」

關鍵字馮提莫性愛影片13 分鐘網紅鬥魚
熱！台北上看37度　鋒面週二報到蔡政府捐百萬美元給世衛　館長暴怒

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan