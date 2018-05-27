電動機車上路不怕熄火　新北設置2處路邊充電站

鼓勵民眾多多使用電動機車，新北市交通局已在7個行政區、共14處地點，設置「路邊電動機車專用停車格」，並在三重區三德公園及中和區地政事務所等2處設置電動機慢車充電設備，將於5月28日啟用，提供電動機車使用者擁有友善、便民的充電環境。

使用綠能運具、有助於降低空汙，新北市交通局3月起除了推出電動機車路邊停車免費優惠外，並擇定板橋、三重、新莊、中和、永和、土城、淡水區等14處地點，集中設置路邊電動機車專用停車格，提供約150輛電動機車使用，現在又進一步設置電動機慢車充電設備。三重三德公園為低碳示範里，臨近公園及活動中心，中和地政事務所則讓民眾利用洽公時間充電，希望在方便、省錢的誘因下，有效提升民眾使用電動機車意願。