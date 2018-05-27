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電動機車上路不怕熄火　新北設置2處路邊充電站

記者蔡琇惠／新北報導2018/05/27 11:51
▲新北市設置2處路邊電動機慢車充電設備，5月28日啟用，鼓勵民眾多多使用綠能運具。（圖／新北市交通局提供）
▲新北市設置2處路邊電動機慢車充電設備，5月28日啟用，鼓勵民眾多多使用綠能運具。（圖／新北市交通局提供）

鼓勵民眾多多使用電動機車，新北市交通局已在7個行政區、共14處地點，設置「路邊電動機車專用停車格」，並在三重區三德公園及中和區地政事務所等2處設置電動機慢車充電設備，將於5月28日啟用，提供電動機車使用者擁有友善、便民的充電環境。

使用綠能運具、有助於降低空汙，新北市交通局3月起除了推出電動機車路邊停車免費優惠外，並擇定板橋、三重、新莊、中和、永和、土城、淡水區等14處地點，集中設置路邊電動機車專用停車格，提供約150輛電動機車使用，現在又進一步設置電動機慢車充電設備。三重三德公園為低碳示範里，臨近公園及活動中心，中和地政事務所則讓民眾利用洽公時間充電，希望在方便、省錢的誘因下，有效提升民眾使用電動機車意願。

新北市交通局長王聲威表示，這次設計的充電箱，外型為插頭造型，讓民眾一看即可知其為充電設備，插頭部分會有燈光，夜間具輔助照明功能，同時每座充電設備均設有3組插座，以服務更多電動機車充電需求，民眾使用時按下綠色按鈕即可進行充電；另外，為避免民眾長期占用充電設備，限定每次充電時間最多2小時；在安全考量方面，增加設置緊急停止按鈕，以防止意外觸電情形發生。

此外，交通局也呼籲，充電設備僅提供電動機車、電動(輔助)自行車等電動運具充電使用，其他電器設備請勿使用，非電動機慢車勿停放專用停車格，後續交通局會視民眾的接受度，針對充電設備型式或功能方面檢討改進，未來將陸續在其他電動機車專用停車位檢討設置充電設備，讓民眾不用擔心電動機車沒電的情況發生。

關鍵字電動機車充電箱三德公園交通局地政事務所
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