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震撼彈！湖人隊宣布開除主帥Darvin Ham　教練團成員全部走人

▲洛杉磯湖人在季後賽首輪就遭到淘汰出局，主帥Darvin Ham慘遭開除。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人在季後賽首輪就遭到淘汰出局，主帥Darvin Ham慘遭開除。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

Darvin Ham再見！NBA洛杉磯湖人隊，今（4）日凌晨確定開除總教練Darvin Ham，被球迷戲稱為「火腿」的Darvin Ham，雖然率領湖人打進季後賽，但他的教練團跟其他成員全部走人，湖人本季雖摘下季中錦標賽冠軍，但例行賽仍是跌跌撞撞，即使在附加賽打敗鵜鶘，搶下西部第7種子，但在季後賽首輪以1：4慘遭丹佛金塊淘汰，這也難怪湖人大刀闊斧。

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湖人淘汰後，外界就有不少謠言，傳出Darvin Ham的飯碗不保，如今他也確定下台一鞠躬。Darvin Ham是湖人OB，在2022年與湖人簽下4年合約，期間率湖人戰績90勝74敗，一度想要強調防守，但湖人也沒有明顯球風變化。

根據美國媒體《ESPN》的報導，湖人總管Rob Pelinka在電話中告知Ham這項決定，「雖然這是一個艱難的決定，但在對這個賽季進行全面審視後，這是最佳的行動方針，球隊將堅定地致力於向全球湖人球迷提供冠軍級的籃球比賽。」

湖人開除了整個教練團，包括首席助教Phil Handy，他曾在兩位前後任總教練Frank Vogel、Ham手下擔任助教，也是詹皇(LeBron James)第2度披騎士戰袍期間的助教。
 

未來湖人主帥？

前公鹿冠軍主帥Mike Budenholze、前籃網總教練Kenny Atkinson及退役球星JJ Redick等，現任快艇總教練Tyronn Lue都有機會擔任未來湖人主帥。

Ham也成為自2011年的Phil Jackson以來，第一位帶領球隊打進季後賽，賽季結束後卻被炒魷魚的湖人隊教練。

▲湖人連2年無緣總決賽！球迷直指總教練Darvin Ham是戰犯。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人連2年無緣總決賽！球迷直指總教練Darvin Ham是戰犯。（圖／美聯社／達志影像）
Darvin Ham小檔案：

出生年月日：1973年7月23日（50歲）

身高體重：6英尺7英寸（201公分）、220英磅（100公斤）

最高學歷：德州理工大學 (1993–1996)

經歷：

2008–2010 奧斯汀公牛 (助理教練)
2010–2011 新墨西哥雷鳥
2011–2013 洛杉磯湖人 (助理教練)
2013–2018 亞特蘭大老鷹(助理教練)
2018–2022 密爾瓦基公鹿(助理教練)
2022–2024 洛杉磯湖人

以上資料來源參考：維基百科

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