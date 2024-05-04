震撼彈！湖人隊宣布開除主帥Darvin Ham　教練團成員全部走人

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根據美國媒體《ESPN》的報導，湖人總管Rob Pelinka在電話中告知Ham這項決定，「雖然這是一個艱難的決定，但在對這個賽季進行全面審視後，這是最佳的行動方針，球隊將堅定地致力於向全球湖人球迷提供冠軍級的籃球比賽。」
湖人開除了整個教練團，包括首席助教Phil Handy，他曾在兩位前後任總教練Frank Vogel、Ham手下擔任助教，也是詹皇(LeBron James)第2度披騎士戰袍期間的助教。
未來湖人主帥？
前公鹿冠軍主帥Mike Budenholze、前籃網總教練Kenny Atkinson及退役球星JJ Redick等，現任快艇總教練Tyronn Lue都有機會擔任未來湖人主帥。
Ham也成為自2011年的Phil Jackson以來，第一位帶領球隊打進季後賽，賽季結束後卻被炒魷魚的湖人隊教練。
Darvin Ham小檔案：
出生年月日：1973年7月23日（50歲）
身高體重：6英尺7英寸（201公分）、220英磅（100公斤）
最高學歷：德州理工大學 (1993–1996)
經歷：
|2008–2010
|奧斯汀公牛 (助理教練)
|2010–2011
|新墨西哥雷鳥
|2011–2013
|洛杉磯湖人 (助理教練)
|2013–2018
|亞特蘭大老鷹(助理教練)
|2018–2022
|密爾瓦基公鹿(助理教練)
|2022–2024
|洛杉磯湖人
以上資料來源參考：維基百科