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國家資源匯入黨的競選機器　侯友宜：這對新北市民不公平

記者陳志仁／新北報導2018/05/27 20:50
▲侯友宜今（27）日參加新北市宜蘭同鄉會土城分會活動，推崇理事長林金結議員對地方建設的投入，認為「出外人可以做到議會領頭羊的書記長，非常不容易！」（圖／侯友宜辦公室提供）
▲侯友宜今（27）日參加新北市宜蘭同鄉會土城分會活動，推崇理事長林金結議員對地方建設的投入，認為「出外人可以做到議會領頭羊的書記長，非常不容易！」（圖／侯友宜辦公室提供）

總統蔡英文26日出席屏東同鄉會的活動，為民進黨新北市長的參選人蘇貞昌站台，提出「蘇貞昌當選新北會有大建設」的說法；對此，國民黨新北市長參選人侯友宜今（27）日受訪時認為，這對新北市民其實是不好的、也不公平。

侯友宜表示，用國家資源匯入黨的競選機器，對新北市的市民其實是不好的、也不公平，「每個政治人物心中要有民眾，永遠把民眾擺在第一，選舉只不過是個過程，做好市政才最實在！」稍後到場的前縣長周錫瑋也向鄉親喊話，「支持國民黨提名的侯友宜，市政就是一棒接一棒，大家一定要支持侯友宜。」

針對蘇貞昌不斷回顧昔日的政績，侯友宜指出，每個時代的縣市首長都會為地方留下政績，「我們都抱著感恩的心情」，但這幾年新北市推動三環三線、公共托育、國民運動中心、老人長照關懷據點、佈老志工，「很多都是老縣長時代沒有的，未來我會在新北市良好的基礎上，讓新北市更好。」

侯友宜強調，市政建設要一棒接一棒，不論是前台北縣長尤清、蘇貞昌、周錫瑋或新北市長朱立倫任內所做的建設，只要用心肯做，他都用感恩的心情來看，「有一天我也會下來，希望繼任者都能用感恩的心情來看我！」並有感而發地說，台灣很小，需要團結、稱讚而不是吐槽，大家幫忙推一把才能進步。

針對蘇貞昌陣營刻意拋出新北市推動的失業勞工就學補助金，未能比照公教人員的作法，侯友宜則回應，其實新北市是全國唯二地方政府推動這項補助的且還優於中央，這部分應該是全國一致性，「中央地方一起並肩作戰才是正確的方向！」也呼籲大家一起來關心勞工。

關鍵字蔡英文蘇貞昌屏東同鄉會侯友宜周錫瑋
國際地景藝術創作　嘉縣府永久展示總統府音樂會登場　蔡英文出席聆聽

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