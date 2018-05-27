國家資源匯入黨的競選機器　侯友宜：這對新北市民不公平

總統蔡英文26日出席屏東同鄉會的活動，為民進黨新北市長的參選人蘇貞昌站台，提出「蘇貞昌當選新北會有大建設」的說法；對此，國民黨新北市長參選人侯友宜今（27）日受訪時認為，這對新北市民其實是不好的、也不公平。

侯友宜表示，用國家資源匯入黨的競選機器，對新北市的市民其實是不好的、也不公平，「每個政治人物心中要有民眾，永遠把民眾擺在第一，選舉只不過是個過程，做好市政才最實在！」稍後到場的前縣長周錫瑋也向鄉親喊話，「支持國民黨提名的侯友宜，市政就是一棒接一棒，大家一定要支持侯友宜。」