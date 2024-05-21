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英勇壓制中捷持刀男！長髮男「超狂背景」被找出　網讚：民間高手

▲留著長髮的許男第一時間衝上前制止持刀男，臉上掛彩，後續被送醫，暫時沒有大礙。（圖／翻攝爆料公社）
▲留著長髮的許男第一時間衝上前制止持刀男，臉上掛彩，後續被送醫，暫時沒有大礙。（圖／翻攝爆料公社）

記者潘毅／綜合報導

台中捷運在今（21）日上午11點多發生「車廂砍人」事件，20歲洪姓嫌犯，帶著3把刀進入捷運站，隨後在車廂內亮刀攻擊其他乘客，一位28歲許姓長髮男，第一時間就近身壓制兇嫌，臉部不幸掛彩，而他的超強身份也被找到，原來他一名自由教練，平時就有進行健力訓練，更成功將事件傷害降到最低。

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回顧本次「中捷持刀」事件，洪姓犯嫌從水安宮捷運站上車後，突然在搭車過程，將刀具亮出，並攻擊其他乘客，車廂內隨即有3名男乘客率先接近制止，灰衣中年男子將洪男手上的菜刀奪走，長髮許男則持續壓制洪男，一段時間後，長髮許男的臉部被劃傷，血流不止，他只能跑向車廂後段，換其他乘客接手壓制持刀兇嫌。

▲留著長髮的許男，第一時間衝上前制止持刀男，而他的日常。（圖／翻攝當事人IG）
▲留著長髮的許男，第一時間衝上前制止持刀男，他的超強身份也被找到，原來他一名自由教練，平時就有進行健力訓練，更成功將事件傷害降到最低。（圖／翻攝當事人IG）
事發後，這位長髮許男的社群帳號也被鄉民找到，原來他平時就有訓練健力三項，目前是一名自由教練，更獲得112年全國菁英暨水泉盃經典健力錦標賽的獎狀，日常影片中更能看到，59公斤的他深蹲可舉起170kg。

事發後，許男的女友也在社群上更新現況，表示男友已經進行急診手術，目前看起來並無大礙。許多網友也紛紛大讚許男英勇的行為「第一時間衝上去的人是最勇敢的」、「沒有他在車上，真的不知道傷亡會多嚴重」、「謝謝這位英雄」。

▲台中捷運今（21）日傳出車廂砍人事件，前環保署長魏國彥人就在車廂內，並目擊案發全程，事後在臉書上心有餘悸地還原當下情況。（圖／翻攝自魏國彥臉書）
▲許男在現場時，臉部就被進行緊急包紮。（圖／翻攝自魏國彥臉書）

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