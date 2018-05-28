哈特趨勢／端午天氣炙熱　點心粽、冰粽嶄露頭角

端午節應景吃粽子是許多民眾過節必備，締造每年5月份的粽子商機驚人，除了知名老店、飯店、各通路業者之外，許多甜點品牌、連鎖咖啡業者也想分食端午節市場，有感於傳統粽子口味市場競爭激烈，加上半路出家又不是專業，觀察到端午節時天氣熱，許多民眾總是胃口不好，不喜吃太過油膩、熱量高的食物，因此不以傳統粽子切入市場，轉而開發可以冰涼吃的各種點心粽、冰粽，搶賺喜愛嘗鮮甜食、熱愛創意的年輕族群。

受到全球暖化的影響，台灣近幾年夏季溫度也越來越高，才5月氣溫就頻頻飆破紀錄，每年端午節日期都落在5、6月之間，觀察到天氣熱口味改變，民眾在缺乏胃口之餘，轉而選擇清爽的食物，因此各個品牌業者、通路賣場也不再局限於傳統口味的粽子，使得創意的點心粽、冰粽開始嶄露頭角，成為熱賣新興商品。

有鑑於此，台灣星巴克自2004年開始推出透明滑Q外皮、特製咖啡內餡的星冰粽，積極搶占端午節市場，不僅在視覺及味覺上都突破傳統粽子的既有印象，更是全球星巴克首創，每年吸引上萬人次體驗，多年來開發超過10餘種風味，成為不少民眾端午節甜點送禮的熱門首選，每年業績都穩定增長，今年再推出紅茶紫薯地瓜星冰粽及酸甜的蜂蜜莓果星冰粽等2款風味，預期又會再度吸引愛好者嘗鮮。

隨著星冰粽帶出話題，慢慢殺出一條冰粽市場的血路後，85度C也看好這塊商機，自2008年起推出冰粽，採取限量製作的方式，冰涼Q彈的麻糬外皮雪白可愛又討喜，甜而不膩的清爽口感，符合現代人的輕食需求，今年再度推出3款冰粽，有紅豆鮮奶、芋頭鮮奶和花生鮮奶口味，全台限量21萬顆，期望吸引年輕族群搶買。



▲端午節越來越多人透過網路訂購粽子。（圖／momo提供）

超商業者也發現，夏天不想吃的太過油膩，又想要應景過節，使得民眾在超商預購端午商品時，已非過去傳統基本需求為取向，反而以新奇、口碑、輕巧好食為購買主因，根據OK mart銷售數字顯示，今年端午節預購除了得獎粽之外，點心粽、創意粽也包辦業績前3名，預購業績已較去年成長15%。

此外，隨著電商蓬勃發展、消費型態轉變，端午節越來越多人透過網路訂購粽子。momo表示，網購粽子的銷售成績年年成長，除了老字號名粽是每年熱銷的基本盤之外，隨著選擇多元化，加上養生風氣的影響，養生類粽與點心粽近年也逐漸受到消費者青睞，業績表現亮眼。