新冠又來了！「10發燒8確診」前線醫憂有隱藏黑數　最初2症狀回歸

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陳敬倫提醒，流感有抗病毒藥物可以使用，但感染新冠目前沒有特效藥（新冠抗病毒藥限特殊族群），而且因為非常容易傳染家人，建議大家近期要做好防護，戴口罩、勤洗手，若有發燒、咳嗽等症狀，最好還是做新冠快篩。
《ETtoday健康雲》報導，開業耳鼻喉科診所院長吳昭寬坦言，前2週感染流感的患者非常多，但上週開始風雲變色，有些患者喉嚨超痛，體溫37.5°C「篩了就中（新冠）」。他更透露，週末遇到一名從事服務業的患者，已經確診6次，讓他忍不住驚呼，「真的扯！」
開業小兒科診所院長柳雱邁說明，新冠症狀和一般感冒症狀其實很難區分，若是有喉嚨劇痛、高燒不退、嗅味覺異常等較具有特異性症狀者要特別留意，也許本身罹患重症的機率不高，但若未妥善做好隔離防範，對於身邊的高風險族群來說仍相當危險。
柳雱邁指出，門診觀察發現，以總體出現呼吸道症狀的患者而言，感染新冠比例沒有那麼高，但因為不是「每個人都驗」，因此可能有部分的無發燒患者是隱藏的黑數。
根據疾管署監測資料顯示，近4週變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均以JN.1為多，占比分別為64%及59%，近期呈緩降；另KP.2及KP.3的占比則略升，KP.2的占比分別為10%及22%，KP.3占比皆為9%，持續監測變異株流行趨勢。