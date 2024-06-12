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7-11咖啡、奶茶5折開喝！全家美式、拿鐵買一送一　千層蛋糕半價

▲連假開工不憂鬱，7-11今起LINE禮物買精品美式、皇家伯爵紅茶拿鐵買1送1。（圖／7-11提供）
▲連假開工不憂鬱，7-11今起LINE禮物買精品美式、皇家伯爵紅茶拿鐵買1送1。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

連假結束不憂鬱！7-11今起LINE禮物買精品美式、皇家伯爵紅茶拿鐵買1送1，可存在手機內寄杯慢慢喝；全家APP搶美式、拿鐵買1送1優惠券，還有明（12）日限定，檸檬卡士達千層蛋糕買1送1，相當於原價59元的蛋糕只要半價開吃。

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🟡LINE禮物，至6月20日
◾冰皇家伯爵紅茶拿鐵買1送1，5折，原價65元、特價33元 購買連結
◾冰大杯精品美式買1送1，5折，原價80元、特價30元 購買連結

▲7-11迎接畢業季，隱藏咖啡買一送一優惠在LINE贈禮。（圖／翻攝APP）
▲7-11迎接畢業季，隱藏咖啡買一送一優惠在LINE贈禮。（圖／翻攝APP）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜6月6日至6月12日
◾濃萃美式買6送3，6.7折（原價50元、特價33元）
◾濃萃拿鐵買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾黑糖珍珠撞奶買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾一顆檸檬青茶／紅茶買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾燕麥指定系列買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
活動品項：大杯冰燕麥拿鐵、冰黑糖珍珠燕麥奶、冰燕麥奶茶

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取推出端午放縱一夏活動。（圖／7-11提供）
▲7-11 OPENPOINT行動隨時取推出端午放縱一夏活動。（圖／7-11提供）
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜即起限量搶
◾伯朗五國頂級美式買1送1，5折，原價30元、特價15元
◾伯朗五國特選拿鐵買1送1，5折，原價30元、特價15元

▲全家美式、拿鐵買一送一優惠券今起開搶。（圖／全家提供）
▲全家美式、拿鐵買一送一優惠券今起開搶。（圖／全家提供）
📍APP優惠趣｜6月12日10:00開搶
◾檸檬卡士達千層蛋糕買1送1，5折，原價59元、特價30元

▲有明（12）日限定，檸檬卡士達千層蛋糕買1送1，相當於原價59元的蛋糕只要半價開吃。（圖／翻攝自APP）
▲有明（12）日限定，檸檬卡士達千層蛋糕買1送1，相當於原價59元的蛋糕只要半價開吃。（圖／翻攝自APP）
📍門市｜5月29日至6月25日
◾大杯經典冰磚拿鐵59元，8.4折（原價70元）
◾特大杯經典冰磚拿鐵69元，8.6折（原價80元）
◾經典／特濃咖啡任選第2杯半價，7.5折

▲經典冰磚拿鐵新品開賣，大杯特價只要59元。（圖／全家提供）
▲經典冰磚拿鐵新品開賣，大杯特價只要59元。（圖／全家提供）

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