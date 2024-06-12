LINE免費貼圖21組！「訊息貼圖」可自填　早安、午安、晚安圖萬用

全聯「60元便當朋友」跳水了！極限低價19元吃飽　婆媽揭最大敗筆

▲全聯去年開始與農業部推出60元的幸福餐盒，至今仍然非常熱銷。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯去年開始與農業部推出60元的幸福餐盒，至今仍然非常熱銷。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者張嘉哲/綜合報導

全聯便當價格大跳水！全聯去年開始與農業部推出60元的幸福餐盒，至今仍然非常熱銷，不少小資族為了省錢，每個禮拜都去「守株待兔」，等店員準時上架熱騰騰的便當。然而就有網友分享最近去逛全聯時，竟然遇到超狂低價的便當，一盒只要19元，讓他又驚又喜馬上入手2盒，貼文引爆熱烈討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「第一次買到這種價格....」只見貼出的照片，是全聯在4月底推出的新口味「世大運鹹酥雞」便當，原本單個售價是79元，結果打折完之後竟然只要19元，等於2.5折不到，離譜的價格讓該根本是買到賺到。

▲網友日前到全聯購物時，看到極限低價19元的鹹酥雞便當，讓他又驚又喜。（圖/我愛全聯好物老實說）
▲網友日前到全聯購物時，看到極限低價19元的鹹酥雞便當，讓他又驚又喜。（圖/我愛全聯好物老實說）
貼文曝光後，吸引不少網友紛紛回應「太誇張的價格，是有沒有貼錯標籤」、「從來沒看過有這種價格，還是我沒有在關店前去看」、「好誇張，真的從來沒有看過這種跳水價」；而有不少人吐槽表示：「79元降到19元，你可以想像有多不好吃....」、「沒人買才跳樓大拍賣啊，你有看過幸福餐盒特價19元嗎？」、「這應該是報廢價了吧，就是沒人買才降價降成這樣。」

世大運鹹酥雞便當開箱心得！熱門程度仍輸60元幸福餐盒

而《NOWnews》記者過去幾週到全聯購物時，發現該款新便當也有購買一個來吃，其配菜與60元幸福餐盒還是有些許不同，有花椰菜跟菜脯、豆干搭配，與米飯一樣表現中規中矩，主菜鹹酥雞的部分份量適中，不過調味個人口味感覺有點過鹹，但是以79元的價格來說，CP值還是算高，喜歡的人還是會想要回購，但如果食量較大的民眾，吃一個可能會吃不飽哦！

值得一提的是，最近全聯60元的幸福餐盒熱銷程度又提高，現在如果沒有準時在上架時間去的話，基本上都買不到，而網友熱烈討論的「世大運鹹酥雞」以及其他口味的便當則完全不需要搶購，基本上上架一小時內都能買到沒問題，顯見民眾心中全聯最強的便當，目前還是「60元幸福餐盒」。

▲
▲全聯在4月底推出的「世大運鹹酥雞」口味便當銷量普通，仍然沒有60元幸福餐盒熱門。（圖/我愛全聯好物老實說）
世大運鹹酥雞便當哪裡買？全聯便當上架時間、地點一次查詢

然而由於還是有許多民眾會在臉書社團詢問「何時該去全聯買便當」、「哪裡全聯門市有賣便當」等問題，記者也推薦一個名為「幸福食材網」的網站，其網站背後指導單位就是「農業部」，而執行單位則是「財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會。」

在這官網當中，可以直接查詢住家附近的「全聯門市」是否有在賣幸福餐盒，只要有賣幸福餐盒的門市也就代表一定有賣其他口味的便當，記者選擇「全聯」以及「信義區」之後，按下查詢就立刻跳出信義區全聯所有有賣幸福餐盒的門市，而且還有完整門市的地址、每天販售數量以及便當上架時間，資訊可以說是非常完整哦！想要吃全聯便當又一直錯過的民眾，一定要妥善運用功能。

▲超好用「幸福食材網」！可以選擇販售的通路以及所在區域，就能知道哪家門市有賣60元幸福餐盒，全聯甚至還有備註「幾點上架」，完全不怕撲空。（圖/翻攝幸福食材網）
▲超好用「幸福食材網」！可以選擇販售的通路以及所在區域，就能知道哪家門市有賣60元幸福餐盒，全聯甚至還有備註「幾點上架」，完全不怕撲空。（圖/翻攝幸福食材網）

不是全聯、家樂福！外國人改逛「台灣1賣場」超意外：便宜水準高

不輸全聯六甲田莊！台灣牛奶「隱藏1牌」內行招了：喝過上癮等級

全聯「6元美食」跳水價紅了！店員被燒到暗槓2包：比60元便當難搶

全聯「隱藏折扣時段」曝光！婆媽狂搬整車全8折：不買對不起自己

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載