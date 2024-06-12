全聯「60元便當朋友」跳水了！極限低價19元吃飽　婆媽揭最大敗筆

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貼文曝光後，吸引不少網友紛紛回應「太誇張的價格，是有沒有貼錯標籤」、「從來沒看過有這種價格，還是我沒有在關店前去看」、「好誇張，真的從來沒有看過這種跳水價」；而有不少人吐槽表示：「79元降到19元，你可以想像有多不好吃....」、「沒人買才跳樓大拍賣啊，你有看過幸福餐盒特價19元嗎？」、「這應該是報廢價了吧，就是沒人買才降價降成這樣。」
世大運鹹酥雞便當開箱心得！熱門程度仍輸60元幸福餐盒
而《NOWnews》記者過去幾週到全聯購物時，發現該款新便當也有購買一個來吃，其配菜與60元幸福餐盒還是有些許不同，有花椰菜跟菜脯、豆干搭配，與米飯一樣表現中規中矩，主菜鹹酥雞的部分份量適中，不過調味個人口味感覺有點過鹹，但是以79元的價格來說，CP值還是算高，喜歡的人還是會想要回購，但如果食量較大的民眾，吃一個可能會吃不飽哦！
值得一提的是，最近全聯60元的幸福餐盒熱銷程度又提高，現在如果沒有準時在上架時間去的話，基本上都買不到，而網友熱烈討論的「世大運鹹酥雞」以及其他口味的便當則完全不需要搶購，基本上上架一小時內都能買到沒問題，顯見民眾心中全聯最強的便當，目前還是「60元幸福餐盒」。
世大運鹹酥雞便當哪裡買？全聯便當上架時間、地點一次查詢
然而由於還是有許多民眾會在臉書社團詢問「何時該去全聯買便當」、「哪裡全聯門市有賣便當」等問題，記者也推薦一個名為「幸福食材網」的網站，其網站背後指導單位就是「農業部」，而執行單位則是「財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會。」
在這官網當中，可以直接查詢住家附近的「全聯門市」是否有在賣幸福餐盒，只要有賣幸福餐盒的門市也就代表一定有賣其他口味的便當，記者選擇「全聯」以及「信義區」之後，按下查詢就立刻跳出信義區全聯所有有賣幸福餐盒的門市，而且還有完整門市的地址、每天販售數量以及便當上架時間，資訊可以說是非常完整哦！想要吃全聯便當又一直錯過的民眾，一定要妥善運用功能。