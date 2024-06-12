LINE免費貼圖21組！「訊息貼圖」可自填　早安、午安、晚安圖萬用

全家、7-11霜淇淋買一送一！哈根達斯買3送3　隱藏優惠一招免費吃

▲全家、7-11霜淇淋也在近期陸續推出買1送1優惠，並且即起網購選全家取貨，還有免費送霜淇淋優惠。（圖／業者提供）
▲全家、7-11霜淇淋也在近期陸續推出買1送1優惠，並且即起網購選全家取貨，還有免費送霜淇淋優惠。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

夏季消暑先囤貨！全家、7-11今起至6月16日限定哈根達斯買3送3，全家隨買跨店取也能買，存在超商慢慢換不怕吃不完。全家、7-11霜淇淋也在近期陸續推出買1送1優惠，並且即起網購選全家取貨，還有免費送霜淇淋優惠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡全家、7-11哈根達斯買3送3

📍門市｜6月12日至6月16日
全家便利商店將於6月12日至6月16日推出「哈根達斯指定雪糕買3送3」限時優惠，原價129元雪糕系列任選6支只要387元，包含經典不敗的巧克力脆杏仁雪糕、香草焦糖脆杏仁雪糕，以及新口味香草藍莓馬卡龍脆皮雪糕都能一次滿足，共11種口味供選購。

7-11哈根達斯即起至6月16日前，限時5天「迷你杯全品項買3送3」，多種口味一次購足讓夏日暢快滿足享用。

▲全家便利商店將於6月12日至6月16日推出「哈根達斯指定雪糕買3送3」限時優惠。（圖／全家提供）
▲全家便利商店將於6月12日至6月16日推出「哈根達斯指定雪糕買3送3」限時優惠。（圖／全家提供）
🟡全家霜淇淋買一送一限時3天、網購取件免費吃

全家霜淇淋買一送一優惠久違回歸，自6月14日起至16日霜淇淋2支只要49元開吃，且不限定支付方式、口味。

並且歡慶618購物節，即起至6月18日前，「momo購物網」單筆滿399元，指定到「全家」取件無退貨者，可以到「momo購物網」登記免費兌換全家霜淇淋（售價49元）一份。

▲全家 康康5優惠回歸，霜淇淋買一送一限時3天。（圖／全家提供）
▲全家 康康5優惠回歸，霜淇淋買一送一限時3天。（圖／全家提供）
🟡7-11霜淇淋新口味「水蜜桃牛奶霜淇淋」，限時買一送一

7-11霜淇淋六月新口味登場，攜手桃園市府桃園好農合作，推出粉色少女心滿滿的「水蜜桃牛奶霜淇淋」，使用拉拉山鮮榨水蜜桃原汁製成，加入鮮奶，打造酸甜果香與奶香融合風味。

迎接夏至到來，6月21日起至6月23日，不限支付方式霜淇淋買一送一；即起起至7月9日，還有每週五、六和日，凡使用icash2.0或icash pay支付，即可享7-11霜淇淋「任選第二支半價」。

▲超商7-11最新「水蜜桃牛奶霜淇淋」，還推「楊枝甘露水果冰沙」搶攻手搖飲料商機，酷聖石複合店也聯名《怪物彈珠》芒果草莓冰淇淋。力拚全家便利商店聯名Xpark水族館「海鹽檸檬霜淇淋」。（圖／7-ELEVEN提供）
▲7-11最新「水蜜桃牛奶霜淇淋」夏至買一送一優惠。（圖／7-ELEVEN提供）

7-11咖啡、奶茶5折開喝！全家美式、拿鐵買一送一　千層蛋糕半價

開工4大超商通路「咖啡買一送一」最優惠！7-11、全家第二杯半價

4大超商端午節優惠！7-11美式5折、特大拿鐵33元　全家第2杯10元

端午連假拿鐵買一送一！7-11買10送10可寄杯　全家美式、拿鐵10元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代