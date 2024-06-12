全家、7-11霜淇淋買一送一！哈根達斯買3送3　隱藏優惠一招免費吃

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📍門市｜6月12日至6月16日
全家便利商店將於6月12日至6月16日推出「哈根達斯指定雪糕買3送3」限時優惠，原價129元雪糕系列任選6支只要387元，包含經典不敗的巧克力脆杏仁雪糕、香草焦糖脆杏仁雪糕，以及新口味香草藍莓馬卡龍脆皮雪糕都能一次滿足，共11種口味供選購。
7-11哈根達斯即起至6月16日前，限時5天「迷你杯全品項買3送3」，多種口味一次購足讓夏日暢快滿足享用。
🟡全家霜淇淋買一送一限時3天、網購取件免費吃
全家霜淇淋買一送一優惠久違回歸，自6月14日起至16日霜淇淋2支只要49元開吃，且不限定支付方式、口味。
並且歡慶618購物節，即起至6月18日前，「momo購物網」單筆滿399元，指定到「全家」取件無退貨者，可以到「momo購物網」登記免費兌換全家霜淇淋（售價49元）一份。
🟡7-11霜淇淋新口味「水蜜桃牛奶霜淇淋」，限時買一送一
7-11霜淇淋六月新口味登場，攜手桃園市府桃園好農合作，推出粉色少女心滿滿的「水蜜桃牛奶霜淇淋」，使用拉拉山鮮榨水蜜桃原汁製成，加入鮮奶，打造酸甜果香與奶香融合風味。
迎接夏至到來，6月21日起至6月23日，不限支付方式霜淇淋買一送一；即起起至7月9日，還有每週五、六和日，凡使用icash2.0或icash pay支付，即可享7-11霜淇淋「任選第二支半價」。