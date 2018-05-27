球星外遇／運動員常出事　為何小三、家暴事件頻傳？

長期以來，運動員場上表現跟場外「緋聞」都是大眾注目焦點，不過這幾年隨著即時新聞腳步加快，搭配各周刊兩天一小爆、三天一大爆影響，國內熱門運動項目棒、籃球運動員都傳出外遇、家暴或劈腿等事件，究竟為何這些事件常發生在運動員身上？
以中職富邦悍將黃勝雄為例，去年他就被爆出「線上調情」事件，當時球團澄清「是誤會」，「與妻子已協調好」，不過週刊一而再、再而三的踢爆，其來有自。
有相關人士指出，球員長期在外比賽，難免會想「找樂子」，就有球員利用交友軟體或是球迷「投懷送抱」，結交不少「小三」，各地甚至有固定「好友」。
但運動圈畢竟小，球員家屬間都會傳來傳去，加上外面也有傳言，其實球團第一時間都收到訊息。
不過今年黃勝雄再被踢爆「家暴」、「吃醋外遇」等事件，富邦悍將決定「快刀斬亂麻」，決定一口氣釋出。
但運動員看到「啦啦隊」也難免會有衝動，前義大犀牛捕手江子健也曾被控訴「性侵」，最後也被球團釋出，相關事件雖然一再發生，但球員壓力大，難保不會再有相關事件爆出。
此外，前雅典奧運跆拳道金牌國手陳詩欣也被踢爆「外遇」，跟前戰友已婚教練陳正浩傳出有親密關係，最後越爆越大，陳詩欣甚至被爆暴力對待學生等事件，被迫辭去東華教職，運動員要達成偉大成就不易，可惜卻常因為「小三」、「小王」，成為社會大眾茶餘飯後的話題。