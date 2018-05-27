球星外遇／運動員常出事　為何小三、家暴事件頻傳？

長期以來，運動員場上表現跟場外「緋聞」都是大眾注目焦點，不過這幾年隨著即時新聞腳步加快，搭配各周刊兩天一小爆、三天一大爆影響，國內熱門運動項目棒、籃球運動員都傳出外遇、家暴或劈腿等事件，究竟為何這些事件常發生在運動員身上？

以中職富邦悍將黃勝雄為例，去年他就被爆出「線上調情」事件，當時球團澄清「是誤會」，「與妻子已協調好」，不過週刊一而再、再而三的踢爆，其來有自。

有相關人士指出，球員長期在外比賽，難免會想「找樂子」，就有球員利用交友軟體或是球迷「投懷送抱」，結交不少「小三」，各地甚至有固定「好友」。