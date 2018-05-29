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台中巧聖仙師文化祭系列活動　結合創客精神動手做

記者黃玿琮／台中報導2018/05/29 14:03
▲台中市長林佳龍前往各攤位關心學生創作，體驗木作並跟著機器人跳舞。（圖／記者黃玿琮攝，2018.5.29）
▲台中市長林佳龍前往各攤位關心學生創作，體驗木作並跟著機器人跳舞。（圖／記者黃玿琮攝，2018.5.29）

台中市政府教育局結合創客教育舉辦嘉年華，東勢高工等 16 校現場設攤，設計科學空氣炮、機器人等體驗實作活動，並設置木作體驗專區，讓學生展現創客精神。市長林佳龍到場鼓勵學生動手做，發揚巧聖仙師魯班工匠精神。

市府教育局結合 2018 巧聖仙師文化祭系列活動， 29 日在東勢高工舉辦「創客嘉年華」，吸引 1,000 多位學生參加。市長林佳龍與學生走過巧聖仙師設計的方圓規矩門，象徵魯班公「匠詩文化」的精神傳承。林佳龍表示，巧聖仙師文化季再度獲中央客家委員會評選為 2018 「客庄 12 大節慶」，匠師文化、創客教育祖師爺就是巧聖仙師魯班公，市府結合舉辦「創客嘉年華」、導入「創客教育」，讓學生動手做、做中學，學習工匠技藝與文化。

東勢高工等 16 校在現場設攤，設計各項體驗實做活動外，並設置木作體驗專區，讓學生動手做、動手體驗。林佳龍也到攤位關心學生創作，並跟著機器人跳舞、單腳獨立、體驗科學空氣砲，以及與學生一起動手做竹筷子、原木筆。他並期勉學生盡情發揮製造創意的想法，成為為世界帶來改變的「達人大師」。

▲市長林佳龍到攤位關心學生創作，體驗木作。（圖／記者黃玿琮攝2018.5.29）

教育局表示，為協助學生了解自身興趣， 106 年在清水國中成立「區域職業試探與體驗示範中心」，設置「電機與電子」及「餐旅」職群實作教室，並開放予國小五年級至國中二年級學生體驗、實做，帶領著學生從不同的角度去瞭解生活中的各行各業。另結合勞工局辦理職場達人、新秀選拔及學生百業體驗，協助建構職場觀念。

此外，教育局目前補助台中高工辦理建立「創客中心」，並與上銀科技公司合作，建置「機器人學習車」，推動機器人教學，讓 AI 與機器人走進校園，體會工業 4.0 所帶來的便利，同時結合中部科學園區及中科實驗高中，串聯中部大學、科技大學、普通、技術型高中、國中與產業之機器人教學策略聯盟，建立分享平台，讓教學資源擴大分享。

關鍵字巧聖仙師文化祭創客嘉年華東勢高工魯班公
東勢忠孝街東側　耗30年終於打通花博后里「原生祕境」展四大工藝品

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