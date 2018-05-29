嫌30歲女友「像個大嬸」　退伍男：那麼老穿婚紗會被笑

男生當兵時最怕被「兵變」，總怪女生太無情，但若角色對調，你會怎麼看？一名 24 歲剛退伍的男網友抱怨，退伍後看到 30 歲的女友，才發現對方竟老得像個大嬸，再對比其他貌美如花、正值青春年華的女性好友，讓他不禁覺得很丟臉，直呼：「難怪人家都說女人 30 歲就沒價值了，我覺得好丟臉，根本不想承認她是我女友！」
臉書「靠北女友」日前 po 出這篇貼文，原 PO 表示，剛和女友在一起時，雖然常被朋友笑怎麼交一個比自己老那麼多的女朋友，但還是很多人以為 2 人同年紀，直到他退伍回來後，才驚覺女友竟老得像一個大嬸，再看看身邊朋友的女友個個都年輕又漂亮，讓他覺得非常丟臉，「沒想到老化這麼快，難怪人家都說女人 30 歲就沒價值了，是真的。」
原 PO 還説，女友已經到了適婚年齡，但他還沒有能力娶她，「等我有能力她也快 40 了吧！都那麼老了還穿婚紗會被人家笑，而且也生不出小孩了」。種種原因讓他決定痛斬這段情，不料卻被女友媽媽臭罵一頓，怒斥他耽誤女兒的青春，都等到退伍了卻提分手，一番話聽在原 PO 耳裡很不是滋味，「可是我覺得我提分手就是不想繼續耽誤她的青春（雖然她現在也沒有青春可言），就算她現在 30 歲沒人要，難道我就應該為了這樣要負責她下半輩子嗎？感情這種事本來就你情我願啊！」
貼文一出讓網友看了超傻眼，紛紛痛批「有本事就讓另一半別變老啊，沒本事就別靠北，你自己是長得多年輕？」「請收回你對年齡和容貌的歧視言論，相信她跟你分手就會變回年輕的樣子，決定女人容貌的不只有年齡」、「你今天會這樣靠北，告訴你，你根本不配任何一個女人」、「人家沒嫌你年紀小、一事無成，還敢嫌別人」。