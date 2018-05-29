嫌30歲女友「像個大嬸」　退伍男：那麼老穿婚紗會被笑

男生當兵時最怕被「兵變」，總怪女生太無情，但若角色對調，你會怎麼看？一名 24 歲剛退伍的男網友抱怨，退伍後看到 30 歲的女友，才發現對方竟老得像個大嬸，再對比其他貌美如花、正值青春年華的女性好友，讓他不禁覺得很丟臉，直呼：「難怪人家都說女人 30 歲就沒價值了，我覺得好丟臉，根本不想承認她是我女友！」

臉書「靠北女友」日前 po 出這篇貼文，原 PO 表示，剛和女友在一起時，雖然常被朋友笑怎麼交一個比自己老那麼多的女朋友，但還是很多人以為 2 人同年紀，直到他退伍回來後，才驚覺女友竟老得像一個大嬸，再看看身邊朋友的女友個個都年輕又漂亮，讓他覺得非常丟臉，「沒想到老化這麼快，難怪人家都說女人 30 歲就沒價值了，是真的。」