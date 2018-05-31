科技執法 北宜公路將導入區間測超速

（中央社記者黃旭昇新北31日電）台9線北宜公路因山路蜿蜒，成為機車族群競速、壓車、追焦的熱門路段，也常發生死亡車禍。新北市警局將比照即將實施的萬里隧道，也在北宜公路實施「區間測速」遏止飆車歪風。

新北市府交通警察大隊長李宏振今天表示，北宜公路為國道5號的主要替代道路，但飆車競速死亡事故不斷，造成一般汽機車駕駛人壓力，許多民眾假日不敢行駛北宜公路，反而無法發揮替代道路功能。

警方統計，北宜公路今年已發生7件車禍，造成7人死亡，已接近去年全年的9人死亡，多是機車行經彎道未減速或超速，致失控滑向對向車道，自摔或撞擊對向車輛致死。