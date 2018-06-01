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台中國家歌劇院總監交接　邱媛：延續理念開創新局

記者金武鳳／台中報導2018/06/01 19:37
▲台中國家歌劇院藝術總監交接，由國家表演藝術中心董事長朱宗慶監交（圖／金武鳳攝 , 2018. 6.1)
▲台中國家歌劇院藝術總監交接，由國家表演藝術中心董事長朱宗慶監交（圖／金武鳳攝 , 2018. 6.1)

台中國家歌劇院今天舉行藝術總監交接典禮，在國家表演藝術中心董事長朱宗慶監交下，期滿卸任的王文儀交棒給前國家交響樂團執行長邱瑗接任。朱宗慶肯定首任藝術總監王文儀帶領團隊從無到有，開創表演藝術精彩一頁。新任總監邱媛則表示，不會只做歌劇，會讓全世界看到像明珠一般的台中歌劇院。

今天的交接典禮溫馨隆重，除了有多個表演藝術團隊共同見證，另有文化部、立法委員黃國書、台中市文化局長王志誠等百餘人與會。朱宗慶致詞感謝王文儀任內的努力，將歌劇院打造成城市新亮點，「這一路上篳路藍縷，她從無到有、摸著石子過河，讓藝術翻轉了中台灣」。


▲台中國家歌劇院卸任總監王文儀，感性地向陪同她一路走來的夥伴再三致謝（圖／金武鳳攝 , 2018.6.1)

對於新任總監邱瑗，朱宗慶也十分稱許，指邱瑗擔任國家交響樂團（NSO）執行長12年，是台灣少有跨音樂、戲劇領域人才，是「台灣阿信，任勞任怨」，期許延續現有基礎，開創未來，邁向更好的下一步。

卸任總監王文儀一向灑脫自在，在交接典禮上難得感性，她依依不捨的感謝工作夥伴，讚稱他們是全國最秀的團隊，更連續說了5次「謝謝」，感謝120名不支薪的志工，有如歌劇院的導師，透過不斷溝通，引領歌劇院走向正確方向。王文儀更說，歌劇院如果代表城市風景，有消費的藝文支持者，更是風景中最不可或缺的彩虹。


▲新接任的台中國家歌劇院總監邱媛，召開記者會說明「延續理念，開創新局」的經營原則（圖／金武鳳攝 , 2018.6.1)

王文儀於4年前率領歌劇院營運推動小組，經歷長達20個月籌備規劃，讓耗時10年建設的歌劇院，在2016年9月正式營運，開幕迄今，歌劇院入館人數超過409萬人次、18萬名民眾觀賞免費演出，成績獲得肯定。對於她的離去，不少人依依不捨，還有夥伴紅著眼眶搶著和她拍照留念。


▲台中國家歌劇藝術總監交接會上，充滿離情依依，不少夥伴撥空參加，給首任總監肯定的掌聲（圖／金武鳳攝 , 2018.6.1)

接棒的邱瑗，在藝術創作與行政領域擁有豐富實戰經驗，過去12年將國家交響樂團成功打造成品牌、帶往國際樂壇的功力與視野有目共睹。面對接下來的挑戰，邱瑗表示，她將延續王文儀「藝術翻新基地」理念，對於已排定的計畫與演出，則會努力讓節目構想更精緻。

邱媛笑著說，她不會只做歌劇，請大家放心。她希望未來歌劇院是個養分平台，提供好的節目、提供創作者養分、藝術教育推廣，讓每個來歌劇院的觀眾不只看建築，也能進入劇場，還要與世界互動，讓全世界看到台中歌劇院。

 

 

 

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