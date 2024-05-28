台中捷運長髮哥要拆線了！「遭砍7天現況」曝光　公開臉上2道刀傷

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不過仔細看長髮哥發布的照片，臉部因為與持刀兇嫌搏鬥被劃傷，臉部右側有一大條、嘴巴上也有一條，看起來縫針數至少也有40針以上，雖然現在已經縫合，不過看刀傷都還是令人感到驚悚，臉部右側從眼角一路到逼近下巴；嘴巴刀傷則是從下人中一路到下巴的位置，所幸並未傷到眼睛。
不捨中捷英雄長髮哥傷勢！網友請求醫美集團救援
而隨著長髮哥更新傷勢照片曝光後，被轉發到Tik Tok、PTT等社群上廣為討論，不少人紛紛回應「真的是英雄，歷史留名！預祝趕緊康復」、「竟然這麼快就拆線！希望有醫美集團無償幫忙處理」、「好險眼睛沒有波及到....真的是非常偉大的一位哥」、「英雄的疤痕，希望有醫美集團出手救援」、「這真的要告到對方傾家蕩產....一定會留疤在臉上的」、「希望有醫美集團能幫幫這位英雄哥淡疤」。
事實上，在中捷持刀砍人案事件發生之後，愛爾麗醫美集團就出面發聲表示，包括這位「長髮哥」以及遭砍的「17歲學生」，集團將為此捐贈兩人共40萬元，另外也無償負擔二人所有的醫美手術費用。
台中市警局也對此表達感謝：「愛爾麗醫美集團，深受市長愛護市民的精神所感動，主動聯繫警察局，以集團在醫療美容方面的專業，希望能由其專業團隊接手，免費提供後續的醫療及美容服務，另外捐贈2名傷者各20萬元」也讓外界大讚該醫美集團回饋社會的舉動。