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台中捷運長髮哥要拆線了！「遭砍7天現況」曝光　公開臉上2道刀傷

▲台中捷運本月21日發生持刀砍人案，其中一名長髮哥在車廂內挺身而出對抗兇嫌，結果遭到持刀的兇嫌劃傷臉部。（圖／翻攝畫面）
▲台中捷運本月21日發生持刀砍人案，其中一名長髮哥在車廂內挺身而出對抗兇嫌，結果遭到持刀的兇嫌劃傷臉部。（圖／翻攝畫面）

記者張嘉哲/綜合報導

台中捷運本月21日發生持刀砍人案，其中一名長髮哥在車廂內挺身而出對抗兇嫌，結果遭到持刀的兇嫌劃傷臉部，緊急送醫後所幸無生命危險，獲得外界一片盛讚。然而在被砍第7天之後，長髮哥也在社群上持續報平安，透露自己已經要拆半線，也首度公開自己臉部的2道刀傷，讓不少人感到不捨，喊話希望有醫美集團協助復原、淡疤。

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中捷英雄長髮哥日前在個人IG發布最新近況，表示自己已經要拆半線，不僅吃到自己喜歡的泡芙，也趁要拆線之前自拍一張來紀念一下，還附上大笑的表情，看起來心情似乎已經平緩許多。

不過仔細看長髮哥發布的照片，臉部因為與持刀兇嫌搏鬥被劃傷，臉部右側有一大條、嘴巴上也有一條，看起來縫針數至少也有40針以上，雖然現在已經縫合，不過看刀傷都還是令人感到驚悚，臉部右側從眼角一路到逼近下巴；嘴巴刀傷則是從下人中一路到下巴的位置，所幸並未傷到眼睛。

▲中捷英雄長髮哥公開自己臉部的傷勢，在遭砍7點之後終於要拆半線，不過2道刀傷恐留下疤痕，讓不少人感到不捨。（圖/長髮哥IG）
▲中捷英雄長髮哥公開自己臉部的傷勢，在遭砍7點之後終於要拆半線，不過2道刀傷恐留下疤痕，讓不少人感到不捨。（圖/長髮哥IG）
不捨中捷英雄長髮哥傷勢！網友請求醫美集團救援

而隨著長髮哥更新傷勢照片曝光後，被轉發到Tik Tok、PTT等社群上廣為討論，不少人紛紛回應「真的是英雄，歷史留名！預祝趕緊康復」、「竟然這麼快就拆線！希望有醫美集團無償幫忙處理」、「好險眼睛沒有波及到....真的是非常偉大的一位哥」、「英雄的疤痕，希望有醫美集團出手救援」、「這真的要告到對方傾家蕩產....一定會留疤在臉上的」、「希望有醫美集團能幫幫這位英雄哥淡疤」。

事實上，在中捷持刀砍人案事件發生之後，愛爾麗醫美集團就出面發聲表示，包括這位「長髮哥」以及遭砍的「17歲學生」，集團將為此捐贈兩人共40萬元，另外也無償負擔二人所有的醫美手術費用。

台中市警局也對此表達感謝：「愛爾麗醫美集團，深受市長愛護市民的精神所感動，主動聯繫警察局，以集團在醫療美容方面的專業，希望能由其專業團隊接手，免費提供後續的醫療及美容服務，另外捐贈2名傷者各20萬元」也讓外界大讚該醫美集團回饋社會的舉動。

▲台中捷運砍人案有兩人受傷，愛爾麗醫美集團捐贈40萬元給兩傷者，無償負擔後續醫美手術費用，今派員到醫院探望。圖／台中市警局提供
▲台中捷運砍人案有兩人傷勢嚴重，愛爾麗醫美集團捐贈40萬元給兩傷者，無償負擔後續醫美手術費用。（圖／台中市警局提供）

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