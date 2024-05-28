台灣「最貴泡麵」曝光了！吃掉一碗等於吃我家牛排　真實口感公開

全聯牛奶「內行不是喝光泉、義美」！隱藏2牌婆媽招了：錯過10年

▲全聯牛奶品牌選擇眾多，近日一款名為「六甲田莊鮮乳」的牛奶品牌深受大眾喜愛爆紅。（圖/記者張嘉哲攝）
▲全聯牛奶品牌選擇眾多，近日一款名為「六甲田莊鮮乳」的牛奶品牌深受大眾喜愛爆紅。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

全聯福利中心販售的品項應有盡有，加上據點多、營業時間長的特性，成為民眾補給民生物資的好去處。而去全聯，不少婆媽都會順便帶瓶牛奶回家，常常家中有小朋友或者做早餐時就能配上一杯。說到台灣牛奶品牌，一定不少人會第一個想到光泉、義美、林鳳營等老字號的品牌，不過近日就有網友發現一款名為「六甲田莊鮮奶」的牛奶品牌，表示喝起來順口香醇，非常值得一試，釣出不少同好。

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一名網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「現在市面上牛奶品牌非常多，大部分人都還是只喝大品牌，不過最近發現很多人在推薦六甲田莊的鮮奶，買回去喝之後發現奶味真的超夠，又順口又香醇，最重要的是沒有腥味，整體買下來價格覺得CP值還不錯，有沒有人也喜歡六甲田莊鮮奶？」

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▲最近在一款名為「六甲田莊鮮乳」以及「柳營鮮乳」在社群上引起討論，不少人表示兩款鮮乳都濃醇好喝又便宜。（圖/我愛全聯好物老實說）
貼文曝光後，不少婆媽紛紛回應「六甲田莊真的好喝！我也是朋友推薦才買的，現在都不買大牌了」、「六甲田莊真的是牛奶隱藏品牌，非常的好喝又香醇」、「六甲田莊是100%生乳，真的奶味超夠的，如果沒有六甲田莊也可以買柳營鮮奶，同一個牧場的」、「現在都喝六甲田莊跟柳營鮮乳！超級好喝又香醇」、「我也是一喝成主顧，六甲田莊跟柳營鮮乳交換喝，都好讚！」、「上網查才知道是台灣牧場的鮮乳，錯過10年才知道這牛奶好品牌啊！」

全聯賣「六甲田莊鮮乳」爆紅！內行人牛奶都買隱藏2牌

事實上，婆媽們最近熱愛的「六甲田莊鮮乳」就是2010年成立「台灣牧場」所產出的商品，台灣牧場是由一群追求產業升級的酪農們組織而成，一開始是先推出「柳營鮮乳」，因為無調整、無添加、100%生乳的產品特性，就曾經有火紅過一陣子，後續又推出「六甲田莊」鮮乳品牌，在上市之後，成功讓自產自銷的農民品牌成功跳脫小眾化市場，被越來越多消費者認可。

而Tik Tok企業講解影音創作者「原來是Tomi」日前也發布影片表示：「我弟是鮮奶控，說到全聯鮮乳哪一款最好喝，我弟認為就是六甲田莊鮮乳，六甲因為是100%的純鮮奶，喝起來特別香醇濃郁，因為常常缺貨，所以如果要買傍晚以前就要到全聯購買」。

六甲田莊鮮乳口感曝光！一瓶牛奶市價對比曝光

而《NOWnews》記者因為在社群看到六甲田莊鮮乳爆紅，加上又沒喝過，日前到全聯購物時也順便帶了一瓶回家嚐鮮，喝下去之後完全能懂大家所說的美味之處，六甲田莊鮮乳的口感更為香醇，喝起來清爽沒有負擔，尾韻還有點回甘，奶味在口中揮之不去，真的是不錯喝的牛奶。

如果對比市售的鮮奶品牌價格的話，記者實際查看全聯標價，發現同款包裝容量的像是「高大鮮奶」108元一瓶、「初鹿鮮乳」109元一瓶、「鮮乳坊」104元、「萬丹鮮乳」89元等，而六甲田莊鮮乳則只要「79元」，的確是以CP值高取勝，如果下回民眾到全聯買鮮奶，喝膩了大品牌的話，不妨也可以嚐鮮看看「六甲田莊鮮乳」或者是同農場出品的「柳營鮮乳」哦！

▲六甲田莊鮮乳是由「台灣牧場」所產製的商品，其售價比其他多數的鮮乳品牌都還要來得便宜一些。（圖/記者張嘉哲攝）
▲六甲田莊鮮乳是由「台灣牧場」所產製的商品，其售價比其他多數的鮮乳品牌都還要來得便宜一些。（圖/記者張嘉哲攝）

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