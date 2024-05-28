全聯牛奶「內行不是喝光泉、義美」！隱藏2牌婆媽招了：錯過10年

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貼文曝光後，不少婆媽紛紛回應「六甲田莊真的好喝！我也是朋友推薦才買的，現在都不買大牌了」、「六甲田莊真的是牛奶隱藏品牌，非常的好喝又香醇」、「六甲田莊是100%生乳，真的奶味超夠的，如果沒有六甲田莊也可以買柳營鮮奶，同一個牧場的」、「現在都喝六甲田莊跟柳營鮮乳！超級好喝又香醇」、「我也是一喝成主顧，六甲田莊跟柳營鮮乳交換喝，都好讚！」、「上網查才知道是台灣牧場的鮮乳，錯過10年才知道這牛奶好品牌啊！」
全聯賣「六甲田莊鮮乳」爆紅！內行人牛奶都買隱藏2牌
事實上，婆媽們最近熱愛的「六甲田莊鮮乳」就是2010年成立「台灣牧場」所產出的商品，台灣牧場是由一群追求產業升級的酪農們組織而成，一開始是先推出「柳營鮮乳」，因為無調整、無添加、100%生乳的產品特性，就曾經有火紅過一陣子，後續又推出「六甲田莊」鮮乳品牌，在上市之後，成功讓自產自銷的農民品牌成功跳脫小眾化市場，被越來越多消費者認可。
而Tik Tok企業講解影音創作者「原來是Tomi」日前也發布影片表示：「我弟是鮮奶控，說到全聯鮮乳哪一款最好喝，我弟認為就是六甲田莊鮮乳，六甲因為是100%的純鮮奶，喝起來特別香醇濃郁，因為常常缺貨，所以如果要買傍晚以前就要到全聯購買」。
六甲田莊鮮乳口感曝光！一瓶牛奶市價對比曝光
@bansun_tomi全聯最推的鮮奶！@雲起時-奔跑吧三兄妹 @木木子瑜 #原來是tomi #奔跑吧三兄妹 #全聯 #牛奶 #鮮奶
♬ 原聲 - 原來是Tomi 🍵 - 原來是Tomi 🍵
而《NOWnews》記者因為在社群看到六甲田莊鮮乳爆紅，加上又沒喝過，日前到全聯購物時也順便帶了一瓶回家嚐鮮，喝下去之後完全能懂大家所說的美味之處，六甲田莊鮮乳的口感更為香醇，喝起來清爽沒有負擔，尾韻還有點回甘，奶味在口中揮之不去，真的是不錯喝的牛奶。
如果對比市售的鮮奶品牌價格的話，記者實際查看全聯標價，發現同款包裝容量的像是「高大鮮奶」108元一瓶、「初鹿鮮乳」109元一瓶、「鮮乳坊」104元、「萬丹鮮乳」89元等，而六甲田莊鮮乳則只要「79元」，的確是以CP值高取勝，如果下回民眾到全聯買鮮奶，喝膩了大品牌的話，不妨也可以嚐鮮看看「六甲田莊鮮乳」或者是同農場出品的「柳營鮮乳」哦！