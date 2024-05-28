不斷更新／國家警報狂響！6縣市大雷雨警戒　雲林時雨量71.5毫米

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🟡屏東縣、高雄市，發布時間10時06分，持續時間至11時0分
🟡南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市，發布時間9時42分，持續時間至10時45分
📍南投縣：竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
📍雲林縣：斗六市、古坑鄉
📍嘉義市：東區、西區
📍嘉義縣：太保市、大林鎮、民雄鄉、新港鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉
📍臺南市：白河區、東山區、楠西區、南化區
📍高雄市：甲仙區、那瑪夏區
🟡高雄市、屏東縣、臺南市，發布時間9時27分，持續時間至10時0分
📍高雄市：關廟區
📍屏東縣：鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、路竹區、湖內區、永安區、彌陀區、梓官區、旗山區、內門區
📍台南市：屏東市、九如鄉、里港鄉
🟡雲林縣、嘉義縣，發布時間8時08分，持續時間至9時45分
📍雲林縣：斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、土庫鎮、北港鎮、大埤鄉、崙背鄉、麥寮鄉、東勢鄉、褒忠鄉、臺西鄉、元長鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉
📍嘉義縣：太保市、朴子市、布袋鎮、溪口鄉、新港鄉、六腳鄉、東石鄉
🟡彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣，發布時間8時41分，持續時間至9時15分止
📍彰化縣：二水鄉
📍南投縣：竹山鎮、鹿谷鄉
📍雲林縣：斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、北港鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉、二崙鄉、崙背鄉、褒忠鄉、元長鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉
📍嘉義市：東區、西區
📍嘉義縣：太保市、朴子市、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、六腳鄉、東石鄉、竹崎鄉、梅山鄉
🟡臺南市、高雄市，發布時間8時26分，持續時間至9時30分止
📍台南市：西港區、七股區、新化區、善化區、新市區、安定區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區
📍高雄市：岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區
🟡臺中市、彰化縣、南投縣，發布時間8時14分，持續時間至9時15分
📍台中市：中區、東區、南區、西區、北區、南屯區、北屯區、東勢區、新社區、烏日區、霧峰區、太平區、大里區、和平區
📍彰化縣：芬園鄉
📍南投縣：國姓鄉