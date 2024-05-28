揭綠「青鳥衝議場」劇本！羅智強爆背後盤算：劍指韓國瑜
立法院今（28）日第四次處理《立法院職權行使法》修正草案，只剩15條條文還待逐條討論，預計今可順利完成三讀。不過場外「青鳥行動」繼續延燒，多個公民團體今再次號召民眾上街抗議，民進黨團總召柯建銘日前還喊話「青鳥飛進議場」。對此，國民黨立委羅智強揭露民進黨劇本，指民進黨就是要群眾衝立法院，若因為警察保衛立法院導致流血衝突，就指控立法院長韓國瑜和警察涉犯殺人罪、要辦韓國瑜，若群眾衝進去就癱瘓國會。
記者王德蓉／綜合報導
羅智強27日在節目《庶民大頭家》表示，民進黨不僅瘋到反對過去民進黨版本的國會改革，甚至反對現在民進黨自己的提案，更瘋狂的是，居然還要「號召青鳥飛進立法院」。羅智強也分析民進黨盤算，若是動員警察保衛立法院，恐會發生流血衝突，流血就指控警察打學生；但若不保衛立法院，群眾衝進立法院就會癱瘓國會，賴清德就獨裁做皇帝了。
羅智強拿過去太陽花學運舉例，衝進立法院的學生都沒事，可警察卻被追究責任，「民進黨如今若號召群眾衝進議會，不就是要為難警察嗎？一旦衝突有流血，不就是要告警察殺人罪、告韓國瑜殺人罪嗎？」羅智強說，民進黨之所以當家敢鬧事，就是因為若群眾衝不進立法院，就指控韓國瑜殺人罪，接著就辦韓國瑜；若衝進來，國會就癱瘓，從此不見，賴清德就變成袁世凱第二，當場實現帝制。