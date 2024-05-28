卓榮泰盼群眾勿集結 作家揭「3原因」：青鳥恐變猛禽反撲大本營
立法院今（28）日第四次處理《立法院職權行使法》修正草案，只剩15條條文還待逐條討論，預計今可順利完成三讀。不過場外「青鳥行動」繼續延燒，多個公民團體今再次號召民眾上街抗議；行政院長卓榮泰27日喊話，希望行政院和立法院之間能平順互動，他也會再努力看看，希望民眾今能不要集結。對此，作家漂浪島嶼列出卓榮泰喊話別集結的3大可能原因。
記者王德蓉／綜合報導
漂浪島嶼表示，528青鳥全台再聚，卓榮泰卻在對決前夕，喊話別聚集，他會努力，「一句話，讓青鳥失翼，群眾搞不清，去是不去？」漂浪島嶼分析卓榮泰「臨陣打鳥」3原因：一、切割責任：群眾不聚的前提是藍白善意，藍白若是不願釋出善意，重啟撤案討論大門，一旦觸怒群眾形成衝突，政院已經兩相勸告，事先要求冷靜，再有衝突，絕非政府鼓動。
漂浪島嶼指出，二、預防失控：大量聚集的群眾，組織相當多元，並且在數次集會，人數不斷爆量，在528三讀最後時刻，部分群眾不耐靜態等候，已有青鳥變火鳥的絕決，參與份子複雜，場面已非單純能受控。一旦衝入立院，落入當家鬧事的譏諷，政府形象大傷，再者不幸最後必須出動警察進行驅離，變成自己人打自己人的悲劇，反挫支持者心靈，更是得不償失。
漂浪島嶼續指，三、避免自批：總統賴清德體諒明星認同中國的談話，已經在群眾內有所反彈，總統的軟調談話，無異倒打群眾一耙，甚至已有學者、名嘴倒批，「當群眾是笨蛋，再來要原諒黃安嗎？」、「打給總統府表達意見！」等等反駁言論不斷出現，一旦528不滿聲浪高漲，形成挑戰總統的批鬥大會，打擊信賴中央，或是強烈辱罵親中明星，引發年輕粉絲反彈，都是變調反噬的危機。
漂浪島嶼表示，運動有其不可控制性，期盼不衝撞成為造勢大會，化為未來選票，但是在諸多變化因素下，青鳥會變猛禽，回頭反撲大本營。