中華職棒／TAKE雙響炸猿隊　助獅隊重回戰績首位

統一獅隊今(日)作客桃園球場，和聯盟首位Lamigo桃猿進行割喉戰，獅隊派出防禦率、勝投雙冠王、並已6連勝的洋投羅里奇先發，出戰猿隊林樺慶。羅里奇主投6局6K失2分優質先發奪勝，加上「TAKE」潘武雄單場雙響，幫助球隊以5:2取得勝利，也讓獅隊追平猿隊戰績，重返聯盟第一。
羅里奇3局下2人出局後遭遇亂流，被郭嚴文敲出一發右外野陽春砲，之後王柏融擊出內野安打，陳俊秀又補上中外野深遠二壘安打，打回球隊第2分。此後羅里奇就沒讓猿隊跨越雷池一步，順利投完6局退場。
獅隊也以火力相挺，1局上就出現攻勢，TAKE在2人出局扛出一發右外野平射陽春炮，2局上和3局上，獅隊都靠著保送、和對手內野守備出狀況再攻下2分。5局上潘武雄再度開轟，將比數拉開到4:2，奠定勝基。
雖然Lamigo在9局下一度攻佔滿壘，可惜打擊並未串聯，最後留下3個殘壘，無力吹起反攻號角。
羅里奇主投6局被敲9安失2分，被敲一支陽春砲，送出6K，防禦率小升至2.22，還好統一火力支援，加上牛棚強力守成，沒讓對手再攻下分數，讓羅里奇順利拿下個人第7勝，繼續穩居聯盟勝投、防禦率雙冠王。擔任第3棒DH的潘武雄，單場3支2，雙響炮的表現，也讓他拿下單場MVP。
林樺慶5局投完下場，共被敲6安，雖然送出6K，卻也投出多達5次保送，失掉4分中2分自責分，吞下第3敗。此役打完，目前統一獅和Lamigo桃園都以30勝18敗，並列聯盟戰績第一，接下來兩戰將是上半季封王關鍵。