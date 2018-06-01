中華職棒／TAKE雙響炸猿隊　助獅隊重回戰績首位

統一獅隊今(日)作客桃園球場，和聯盟首位Lamigo桃猿進行割喉戰，獅隊派出防禦率、勝投雙冠王、並已6連勝的洋投羅里奇先發，出戰猿隊林樺慶。羅里奇主投6局6K失2分優質先發奪勝，加上「TAKE」潘武雄單場雙響，幫助球隊以5:2取得勝利，也讓獅隊追平猿隊戰績，重返聯盟第一。

羅里奇3局下2人出局後遭遇亂流，被郭嚴文敲出一發右外野陽春砲，之後王柏融擊出內野安打，陳俊秀又補上中外野深遠二壘安打，打回球隊第2分。此後羅里奇就沒讓猿隊跨越雷池一步，順利投完6局退場。

獅隊也以火力相挺，1局上就出現攻勢，TAKE在2人出局扛出一發右外野平射陽春炮，2局上和3局上，獅隊都靠著保送、和對手內野守備出狀況再攻下2分。5局上潘武雄再度開轟，將比數拉開到4:2，奠定勝基。