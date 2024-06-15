雞蛋多到可以餵豬！早餐店「不降價原因」曝光　眾傻眼：死亡邏輯

今起拿鐵、美式買3送3！7-11寄杯17杯666元　全家霜淇淋買一送一

▲7-11今（15）日開跑新一波APP寄杯優惠，可選17杯特大美式、14杯特大拿鐵、11杯精品咖啡、15杯香鑽水果茶，以上任選一組合666元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11今（15）日開跑新一波APP寄杯優惠，可選17杯特大美式、14杯特大拿鐵、11杯精品咖啡、15杯香鑽水果茶，以上任選一組合666元。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

週末咖啡優惠來了！美廉社美式、拿鐵買3送3；7-11今（15）日開跑新一波APP寄杯優惠，可選17杯特大美式、14杯特大拿鐵、11杯精品咖啡、15杯香鑽水果茶，以上任選一組合666元；全家則是久違的推出霜淇淋買一送一，還有拿鐵、桃粿仙女紅茶第二杯10元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡7-ELEVEN
📍APP｜即起至6月21日
◾特大美式17杯666元，原價60元、特價40元
◾特大杯拿鐵14杯666元，原價70元、特價48元
◾中杯精品美式、精品拿鐵任選11杯666元，原價90元、特價61元
◾香鑽水果茶15杯666元，原價70元、特價45元

▲7-11寄杯優惠17杯特大美式、14杯特大拿鐵、11杯精品咖啡、15杯香鑽水果茶，以上任選一組合666元。（圖／7-11提供）
▲7-11寄杯優惠17杯特大美式、14杯特大拿鐵、11杯精品咖啡、15杯香鑽水果茶，以上任選一組合666元。（圖／7-11提供）
📍APP｜6月12日至6月18日
◾楊枝甘露2杯120元，原價85元、特價60元
◾西西里檸檬氣泡咖啡／西西里檸檬咖啡任選2杯99元，原價80元、特價50元

▲（圖／7-11提供）
▲7-11新品楊枝甘露2杯120元，原價85元、特價60元（圖／7-11提供）
▲（圖／7-11提供）
▲7-11西西里檸檬氣泡咖啡／西西里檸檬咖啡任選2杯99元，原價80元、特價50元（圖／7-11提供）
🟡全家便利商店
📍門市｜6月12日至6月16日
◾特大拿鐵第二杯10元，原價70元、特價40元
◾桃粿仙女紅茶特大杯第二杯10元，原價65元、特價38元

▲全家會員優惠自6月12日至6月16日。（圖／業者提供）
▲全家會員優惠自6月12日至6月16日。（圖／業者提供）
📍門市｜6月14日至6月16日
◾霜淇淋買1送1，原價49元、特價25元
◾百事可樂買1送1，原價35元、特價18元
◾康普茶葡柚蜜香風味買1送1，原價35元、特價18元
◾杜老爺草莓蘋果優格雪糕買1送1，原價45元、特價23元

▲全家 康康5優惠回歸，霜淇淋買一送一限時3天。（圖／全家提供）
▲全家康康5優惠回歸，霜淇淋買一送一限時3天。（圖／全家提供）
🟡OK便利商店
📍門市｜即起至6月23日
◾OOHA 水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1，原價65元、特價33元

📍門市｜即起至6月17日
◾西西里咖啡單杯7折，原價65元、特價46元

▲「OOHA 水蜜桃烏龍氣泡咖啡」以OKCAFE秘魯莊園級美式為基底，搭配OOHA經典的水蜜桃烏龍氣泡飲。（圖／OK提供）
▲「OOHA 水蜜桃烏龍氣泡咖啡」以OKCAFE秘魯莊園級美式為基底，搭配OOHA經典的水蜜桃烏龍氣泡飲。（圖／OK提供）
🟡萊爾富
📍門市｜即起至6月10日
◾特大杯冰冬瓜風味氣泡，原價55元、特價39元

📍門市｜即起至6月23日（只限五六日）
◾特濃美式5杯165元，6折，原價55元、特價33元
◾特濃拿鐵5杯225元，7折，原價65元、特價45元

▲萊爾富咖啡每週五六日，開賣5杯組優惠價。（圖／萊爾富）
▲萊爾富咖啡每週五六日，開賣5杯組優惠價。（圖／萊爾富）
🟡美廉社
📍門市｜即起至7月9日
◾大杯經典美式買3送3，原價45元、特價23元
◾大杯經典拿鐵買3送3，原價55元、特價28元

▲美廉社大杯經典咖啡買3送3。（圖／美廉社提供）
▲美廉社大杯經典咖啡買3送3。（圖／美廉社提供）
🟡全聯福利中心
📍門市｜即起起至7月11（每週六、日）
◾大杯熱美式買1送1，5折，原價25元、特價13元
◾大杯熱拿鐵買1送1，5折，原價35元、特價18元

▲全聯母親節起每週六日都有咖啡買1送1。（圖／全聯提供）
▲全聯即起每週六日都有咖啡買1送1。（圖／全聯提供）

超商咖啡買一送一！全家「特大杯」拿鐵40元　7-11美式、奶茶半價

全家、7-11霜淇淋買一送一！哈根達斯買3送3　隱藏優惠一招免費吃

限5天！7-11「泡麵、冰棒」買1送1　全家「整袋麻花捲」不到30元

蛋價創新低！全家、7-11、全聯「茶葉蛋特價」　它最便宜只賣9元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代