今起拿鐵、美式買3送3！7-11寄杯17杯666元　全家霜淇淋買一送一

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📍APP｜即起至6月21日
◾特大美式17杯666元，原價60元、特價40元
◾特大杯拿鐵14杯666元，原價70元、特價48元
◾中杯精品美式、精品拿鐵任選11杯666元，原價90元、特價61元
◾香鑽水果茶15杯666元，原價70元、特價45元
📍APP｜6月12日至6月18日
◾楊枝甘露2杯120元，原價85元、特價60元
◾西西里檸檬氣泡咖啡／西西里檸檬咖啡任選2杯99元，原價80元、特價50元
🟡全家便利商店
📍門市｜6月12日至6月16日
◾特大拿鐵第二杯10元，原價70元、特價40元
◾桃粿仙女紅茶特大杯第二杯10元，原價65元、特價38元
📍門市｜6月14日至6月16日
◾霜淇淋買1送1，原價49元、特價25元
◾百事可樂買1送1，原價35元、特價18元
◾康普茶葡柚蜜香風味買1送1，原價35元、特價18元
◾杜老爺草莓蘋果優格雪糕買1送1，原價45元、特價23元
🟡OK便利商店
📍門市｜即起至6月23日
◾OOHA 水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1，原價65元、特價33元
📍門市｜即起至6月17日
◾西西里咖啡單杯7折，原價65元、特價46元
🟡萊爾富
📍門市｜即起至6月10日
◾特大杯冰冬瓜風味氣泡，原價55元、特價39元
📍門市｜即起至6月23日（只限五六日）
◾特濃美式5杯165元，6折，原價55元、特價33元
◾特濃拿鐵5杯225元，7折，原價65元、特價45元
🟡美廉社
📍門市｜即起至7月9日
◾大杯經典美式買3送3，原價45元、特價23元
◾大杯經典拿鐵買3送3，原價55元、特價28元
🟡全聯福利中心
📍門市｜即起起至7月11（每週六、日）
◾大杯熱美式買1送1，5折，原價25元、特價13元
◾大杯熱拿鐵買1送1，5折，原價35元、特價18元