台中燒肉霸主洗牌了！屋馬、茶六輸它　老饕全改吃這間：品質超高

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貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「台中還有人在吃屋馬嗎.....我都吃老井了」、「屋馬早就沒有之前好吃了，現在不是吃茶六就是老井」、「屋馬跌落神壇很久了吧，都外地遊客在吃，台中人很多都吃札卡跟老井」、「吃過老井、茶六、屋馬，個人覺得老井>茶六>屋馬」、「屋馬除了園邸店之外，其他間門市服務真的很普通。」
台中燒肉霸主大洗牌！內行改吃「老井燒極上燒肉」
然而從留言當中可以發現，許多台中在地人根本已經不會去吃「屋馬」，《NOWnews》記者實際訪問台中友人陳小姐，她也透露：「台中人真的沒人在吃屋馬，是因為屋馬只有在台中吃得到，所以才會吸引外縣市觀光客朝聖，但實際上台中燒肉比屋馬厲害的還有很多間」。
而許多內行人推薦的這家「老井燒極上燒肉」，是由老井極上燒肉餐飲有限公司所開設，成立於2014年，目前全台僅有三家分店，包括台中2間、新竹1間，其Google擁有趨近於滿分的4.9顆星高評價！不少老饕紛紛表示：「餐點份量超過屋馬，服務人員親切到不行」、「送餐速度非常迅速也恰到好處，完全不會太急也不會太慢，烤肉的服務更是一絕。」
還是值得一吃！屋馬「園邸店」真實開箱心得
而即便屋馬地位已經不如從前，台中燒肉霸主的地位如今看來已經拱手讓人，不過記者今年2月正巧有到台中屋馬「園邸店」用餐，也是第一次吃到屋馬，覺得燒肉品質水準不錯，其雞湯、粥類的表現都非常的出色，同行友人整組套餐吃下來都有超過9分飽，獲得一致好評。
而「園邸店」的外觀就像是城堡一樣，非常的氣派，店內空間寬敞無壓力，最令人驚喜的還是服務人員親切態度以及桌邊服務，會讓人還想要再次回訪用餐，整體用餐體驗非常棒！對於沒有吃過屋馬的民眾，還是非常值得一吃，首選「屋馬園邸店」的話，肯定會有一個不錯的用餐經驗哦！
🟡台中燒肉店資訊
📍老井燒極上燒肉
分店：台中崇德店、台中美村店、新竹竹北店
📍屋馬園邸店
地址：台中市西區公益路111號1樓
電話：04-2301-3000