賴冠霖疑退圈？無預警宣布「轉變賽道」　拋下微博878萬粉絲

金曲35／文化部、王力宏不致敬李玟了！道歉家屬　二姊李思林發聲

▲聽聞金曲獎取消致敬橋段，李玟二姊李思林（右）發聲回應。（圖／李思林臉書）
▲聽聞金曲獎取消致敬橋段，李玟二姊李思林（右）發聲回應。（圖／李思林臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

第35屆金曲獎13日公布由李玟（CoCo）30年老友、歌王王力宏演出緬懷CoCo的段落，但王力宏私德爭議引發輿論反彈，昨（14）日先是王力宏主動請辭表演，文化部接著宣布整段致敬節目取消，對此，李玟二姊李思林（Nancy）難掩失落：「非常惋惜，太可惜了...」

我是廣告 請繼續往下閱讀
原本得知王力宏將在金曲獎上以歌聲追思李玟，CoCo家人表示：「力宏算是和CoCo同時期從美國回來發展的歌手，彼此相知相惜，由力宏來演唱相信CoCo會非常感動。」後來反對聲浪越來越大，李玟二姊李思林認為，有此環節才是最重要、最感動，非常期待當天的表演。

▲王力宏將在今年金曲頒獎典禮上獻唱，緬懷好友CoCo李玟。（圖／台視提供）
▲王力宏請辭金曲頒獎表演嘉賓身分，指未來會用其他更有意義的方式，來表達對好友李玟的敬意。（圖／台視提供）
怎料，王力宏昨晚透過經紀公司發聲明，宣布請辭金曲獎的演出，李思林還說：「我們尊重力宏的決定。」不到1小時，文化部接著發新聞稿，「在尊重典禮專業製作決定，以及演出人王力宏提出辭演後，文化部經再次與相關單位溝通後，考量整體節目安排情況，決定取消這段演出。」

文化部表示，感謝李玟家屬始終尊重製作單位對致敬環節的安排，也對未能如期盼在金曲獎演出致敬橋段及造成的困擾，向粉絲和大眾道歉，據《TVBS新聞網》報導，李思林得知懷念妹妹的的表演節目取消，坦言心情受到影響：「本來會是一段感動的致敬，非常惋惜，太可惜了！再次感謝製作單位有想到致敬CoCo，最終要取消，家人的確失望。」

▲二姊李思林（前）和其他家人後來才知道CoCo病況這麼嚴重。（圖／翻攝自李思林臉書）
▲李思林（前）和李玟感情非常好，對於金曲獎取消追念妹妹的表演，雖然難掩失望之情，仍大氣感謝金曲獎。（圖／李思林臉書）

金曲35／王力宏請辭緬懷李玟經典歌曲嘉賓一事　經紀公司證實了

金曲35／邀王力宏挨轟！周玉蔻「點名找5藝人」狠酸：能紅遍世界

金曲35／王力宏致敬李玟開唱！歌迷氣炸罵翻了　CoCo二姊47字回應

李多慧在家用筋膜槍太迷糊！玉腿一抬底褲跑出來　超過13萬人看過

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生