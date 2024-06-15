金曲35／文化部、王力宏不致敬李玟了！道歉家屬 二姊李思林發聲
第35屆金曲獎13日公布由李玟（CoCo）30年老友、歌王王力宏演出緬懷CoCo的段落，但王力宏私德爭議引發輿論反彈，昨（14）日先是王力宏主動請辭表演，文化部接著宣布整段致敬節目取消，對此，李玟二姊李思林（Nancy）難掩失落：「非常惋惜，太可惜了...」
記者楊穎軒／綜合報導
原本得知王力宏將在金曲獎上以歌聲追思李玟，CoCo家人表示：「力宏算是和CoCo同時期從美國回來發展的歌手，彼此相知相惜，由力宏來演唱相信CoCo會非常感動。」後來反對聲浪越來越大，李玟二姊李思林認為，有此環節才是最重要、最感動，非常期待當天的表演。
怎料，王力宏昨晚透過經紀公司發聲明，宣布請辭金曲獎的演出，李思林還說：「我們尊重力宏的決定。」不到1小時，文化部接著發新聞稿，「在尊重典禮專業製作決定，以及演出人王力宏提出辭演後，文化部經再次與相關單位溝通後，考量整體節目安排情況，決定取消這段演出。」
文化部表示，感謝李玟家屬始終尊重製作單位對致敬環節的安排，也對未能如期盼在金曲獎演出致敬橋段及造成的困擾，向粉絲和大眾道歉，據《TVBS新聞網》報導，李思林得知懷念妹妹的的表演節目取消，坦言心情受到影響：「本來會是一段感動的致敬，非常惋惜，太可惜了！再次感謝製作單位有想到致敬CoCo，最終要取消，家人的確失望。」