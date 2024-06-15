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謝和弦公布「大陸千萬酬勞邀約」信件全文　波特王曝最終目標

▲謝和弦公布「大陸千萬酬勞邀約」信件全文，文中指出只要發表「建構新型兩岸關係」文章，就能獲得代言收入可超過新台幣1000萬元。（圖／翻攝謝和弦臉書）
▲謝和弦公布「大陸千萬酬勞邀約」信件全文，文中指出只要發表「建構新型兩岸關係」文章，就能獲得代言收入可超過新台幣1000萬元。（圖／翻攝謝和弦臉書）

記者林奕如／綜合報導

百萬網紅波特王日前爆料，指稱大陸近期砸錢邀台網紅前往當地拍攝旅遊影片，掀起網友討論。藝人謝和弦昨（14）日在臉書PO出一封郵件內容，來自北京慈光影視傳媒，文中指出只要發表「建構新型兩岸關係」文章，就能獲得至少10家廠商代言機會，收入可超過新台幣1000萬元，他直回：「抱歉我是堂堂正正的台灣人，我從小都是喝埔里水長大的。」

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謝和弦直接曬出電子郵件的全文，對於文中指出賺錢機會，他似乎不以為然：「不能露刺青還要跪著捧XX，1000萬我自己認真賺就好了。」公開之後不少網友留言，波特王也在下方親自留言，「寄信給你的是不是還規定你要6月21日前要發文表態？這條消息我也有跟到，那間北京慈光去年才成立，註冊時1000萬人民幣資本額，過了3個月直接加到9000萬人民幣。」

▲謝和弦公布中國公司砸千萬邀FB發文。（圖／翻攝謝和弦臉書）
▲謝和弦公布中國公司砸千萬邀FB發文。（圖／翻攝謝和弦臉書）
▲謝和弦在臉書曬出來自「北京慈光影視傳媒」的邀約信件。（圖／翻攝謝和弦臉書）
謝和弦則是回覆波特王，並且曬出對方給他的截圖，證實對方有要求在6月21日前表態。波特王回應謝和弦直接表態，「你收到的這邀約是我掌握的其中一條，而這團的任務，初步像這樣花錢買明星網紅作為傀儡只是第一階段，最終目標是在台灣創一個新的政黨，然後配合運作。」謝和弦妻子陳緗妮擔任經紀窗口接洽活動邀約，她加碼爆料，對方已經寄信給他們3次了。

▲謝和弦公布中國公司砸千萬邀FB發文。（圖／翻攝謝和弦臉書）
▲謝和弦公布中國公司砸千萬邀FB發文。（圖／翻攝謝和弦臉書）
▲謝和弦發文引起網紅波特王的回應，兩人一來一往直接留言對話。（圖／翻攝謝和弦臉書）

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