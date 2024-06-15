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林青霞現身清大！19歲演瓊瑤戲爆紅卻很自卑：我希望自己是啞巴

▲林青霞替清華大學畢業典禮致詞，透露19歲主演瓊瑤電影《窗外》爆紅時，內心卻感到很自卑：「我希望自己是啞巴。」（圖／NOWnews攝影中心）
▲林青霞替清華大學畢業典禮致詞，透露19歲主演瓊瑤電影《窗外》爆紅時，內心卻感到很自卑：「我希望自己是啞巴。」（圖／NOWnews攝影中心）

記者黃雅琪／綜合報導

「東方不敗」林青霞今（15）日受邀替清華大學畢業典禮致詞、勉勵學子。她分享19歲入行、從影22年的心路歷程，坦言年輕時主演瓊瑤電影《窗外》爆紅時，心裡卻是感到很自卑：「剛出道的時候，我真希望自己是個啞巴，就不用接受採訪了！」

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林青霞與畢業生分享人生哲理：「必須先讓自己快樂起來，才可以把快樂帶給別人。」高中畢業後沒有繼續念大學，她19歲主演瓊瑤的電影《窗外》正式出道，接續拍攝《雲飄飄》、《女記者》等作品，應接不暇的拍攝工作令她在《秋歌》片場，累到站著睡著。

好不容易換來2天休假，林青霞照鏡子才發現自己並不快樂：「我站在鏡子前面仔細的端詳自己，我發覺鏡子裡面的那個人很陌生，那是一張非常不快樂的面孔。」講到一半，她有些忘詞的翻了稿子，接著笑著繼續演講：「我在你們這個年紀的時候，是昏天黑地的拍戲，在人人都以為我年輕漂亮、有名氣、片酬高，應該是最快樂的時候，那卻是我最沒有信心、最自卑的時候。」

▲林青霞（左）穿上博士袍，現身清華大學勉勵畢業生。（圖／清華大學臉書）
▲林青霞（左）穿上博士袍，現身清華大學勉勵畢業生。（圖／清華大學臉書）
性格要強的林青霞向來追求完美，但一夕之間爆紅卻令她不知所措，特別是在面對媒體受訪的環節相當不適應，她說：「剛出道的時候，我真希望自己是個啞巴，就不用接受採訪了！」接受自己的不完美，使林青霞活得更快樂。「沒上大學的遺憾，壓在我的心裡幾十年，後來想通了，在社會上工作也是學習，如果4年1個大學，我從影22年等於上了好幾個大學，要學習隨時隨地都可以。」

2023年林青霞獲香港大學頒授名譽社會科學博士學位，以表揚她為藝術文化所作出的重大貢獻，也完成了她心中的願望。今日，林青霞穿上博士袍，有感而發的說：「我的母親一生都羨慕崇拜有學問的人，如果她能親眼看見自己的女兒穿著博士袍，在這麼多的博士、碩士、學士畢業生面前演講，她一定笑得合不攏嘴。」語畢全場掌聲致意。

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