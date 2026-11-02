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選戰倒數26天，民進黨台北市長候選人沈伯洋昨在前總統蔡英文陪同下，在深藍選區的大安、文山區進行「台北大洋流」車掃，不過台北市長蔣萬安的母親黃美倫也到現場，向市民拉票。蔣萬安今（2）日也緊急回防，到大安森林公園向市民問早。蔣萬安今（2）日上午前往大安森林公園，向晨運市民問早致意，不少市民主動上前握手、合影，並高喊「市長加油」、「市長我們支持你！」現場互動熱絡，展現高人氣。蔣萬安一早抵達大安森林公園，沿途向晨運、散步的市民朋友問候，許多民眾看到蔣萬安，紛紛拿出手機合影留念，也有不少市民主動上前握手，表達支持與鼓勵。面對民眾熱情，蔣萬安也一一親切回應，與市民合照、寒暄，感謝大家的肯定與支持。蔣萬安的母親黃美倫昨傍晚被直擊現身公園籃球場旁，低調向市民拉票，「我是蔣萬安的媽媽」、「請大家支持蔣萬安」。面對媒體詢問，黃美倫笑著揮手婉拒，羞喊只是來運動，「順便跟他們講啦」。