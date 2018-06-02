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「不給加湯」他上網討拍譙店家　鄉民反嗆：台灣鯛？

生活中心／綜合報導2018/06/02 15:15
▲「不給加湯」他上網討拍譙店家，鄉民打臉「台灣鯛？」（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲「不給加湯」他上網討拍譙店家，鄉民打臉「台灣鯛？」（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

店家難道有義務提供免費加湯服務？一名網友在批踢踢「 Food 」看板中表示，日前和父親到台大醫院的美食街吃魚湯，向店家要求「加湯」遭到回絕，直嚷「加些熱的清湯也不肯？」隔日再到該店用餐，父親再度向店家要求加湯，一樣遭到店家打槍「沒在加湯啦！」氣問「那怎樣才有湯？」櫃檯人員則說「一碗魚丸湯 45 元」，他 Po 文討拍不成，反遭網友回嗆是「台灣鯛」。

原 Po 在文中指出，父親到醫院開刀，為加速傷口癒合，到醫院的美食街吃附有魚丸湯的魚肉套餐，因為院內冷氣較強，熱湯一下就被吹涼，他向店家要求加熱湯，卻遭回絕「我們沒在加湯」。隔日再度和家人到美食街這間餐廳用餐，父親拖著開刀的傷口走向店員，要求加點熱湯，無奈又遭拒，父親瞬間暴走，大聲詢問「那怎樣才有湯？」櫃檯人員則回應「一碗魚丸湯 45 元」。

原 Po 氣得直呼「就是死要錢，套餐幾天下來吃了 5 、 6 客了，附湯成本是多少？」父親最後無奈掏錢再買一碗湯，母親也向服務台提出客訴，認為總公司老闆經營失敗，他說「不上網爆發說不過去」。

文章一推出，隨即引發網友熱議，卻反遭網友質疑「這就是奧客的行為」、「奧客，全家都奧客」、「奧客就是你們這種人，別不承認好嗎？」甚至有網友狠酸是「台灣鯛」；其他網友則紛紛表示「熱湯又不是熱水，給你一碗他就得少賣一碗 XX 湯」、「不知道什麼時候加湯變成應該要免費的，飲水機應該每層樓都有啊？」「生病跟強迫送高湯是兩回事」、「奇文共賞」、「要湯就花錢買啊？別人憑什麼免費加給你？有毛病？」

關鍵字熱湯醫院傷口台灣鯛奧客小吃
小孩該由媽顧？老公8字神回引怒火嗆沒還錢是龜兒子　事後卻已讀不回

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