「不給加湯」他上網討拍譙店家　鄉民反嗆：台灣鯛？

店家難道有義務提供免費加湯服務？一名網友在批踢踢「 Food 」看板中表示，日前和父親到台大醫院的美食街吃魚湯，向店家要求「加湯」遭到回絕，直嚷「加些熱的清湯也不肯？」隔日再到該店用餐，父親再度向店家要求加湯，一樣遭到店家打槍「沒在加湯啦！」氣問「那怎樣才有湯？」櫃檯人員則說「一碗魚丸湯 45 元」，他 Po 文討拍不成，反遭網友回嗆是「台灣鯛」。

原 Po 在文中指出，父親到醫院開刀，為加速傷口癒合，到醫院的美食街吃附有魚丸湯的魚肉套餐，因為院內冷氣較強，熱湯一下就被吹涼，他向店家要求加熱湯，卻遭回絕「我們沒在加湯」。隔日再度和家人到美食街這間餐廳用餐，父親拖著開刀的傷口走向店員，要求加點熱湯，無奈又遭拒，父親瞬間暴走，大聲詢問「那怎樣才有湯？」櫃檯人員則回應「一碗魚丸湯 45 元」。