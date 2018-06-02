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IRA2號東海岸再度啟航　體現3萬年前的航海景況

記者鄭志宏 ／台東報導2018/06/02 18:22
▲全新竹筏IRA2號，預計6月初在東海岸試航，為2019年跨國航行，從臺灣臺東長濱航向日本與那國島做準備。（圖／記者鄭志宏攝）
▲全新竹筏IRA2號，預計6月初在東海岸試航，為2019年跨國航行，從臺灣臺東長濱航向日本與那國島做準備。（圖／記者鄭志宏攝）

為證實日本沖繩祖先來自3萬年前的台灣舊石器時代人類，日本國立科博館與史前館合作邁入第2原本由在地阿美族人賴進龍仿舊石器時代造船法，製造出船身11公尺、寬80公分的「IRA號」古竹筏，經過1整年的數據研究、調整和修正，並參照划手建議「輕量化」後，打造全新竹筏IRA2號，預計6月初在東海岸試航，為2019年跨國航行，從臺灣臺東長濱航向日本與那國島做準備。

2017年跨越黑潮的IRA1號古竹筏，由阿美族工藝師LAWAI負責打造，重達800公斤，經過航行試驗後，認為船身太長太重，影響船隻轉向與速度。因此，於2018年重新改良製作「IRA2號」，長約8.9公尺，寬約1.2公尺、重量估計約500公斤，與IRA1號相比，長度縮短、寬度增加、重量明顯減輕。

國立灣史前文化博物館副館長林志興表示，史前館與日本國立科學博物館共同進行計畫的執行，體現了史前時代人類的冒險精神，期望可解開長濱文化人是否與航向琉球的那群人有關的謎團。

由於舊石器時代沒有風帆等發明，這趟任務幾乎全靠划手體力，海部陽介認為祖先當年越洋覓新居應為男女同船，才有可能延續下一代，划手中一定要有女性，更添實驗可看性，因此加入團隊唯一的女生内田沙希，具有星海導航知識。

日本國立科學博物館教授海部陽介指出，近年沖繩列島陸續出土頗多2萬多年前人類骨骸，因此根據動物分佈、海流、以及舊石器時代人類遺跡等等因素推測，3萬年即已居住在沖繩列島上之史前人類，有極大的可能性係經海上航海而由台灣遷徙過去，才會進行此航海研究計畫。


▲IRA2號，長約8.9公尺，寬約1.2公尺、重量估計約500公斤。（圖／記者鄭志宏攝）


▲全新竹筏IRA2號，預計6月初在東海岸試航。（圖／記者鄭志宏攝）

關鍵字ira2號沖繩史前博物館日本國立科學博物館
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