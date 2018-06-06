影響下半年景氣Top榜　企業最怕兩岸關係跟跳電

時序進入6月，2018下半年經濟大環境如何？各家企業又是怎麼看待下半年景氣的呢？根據人力銀行調查，46%的企業認為和上半年持平、30%則認為會優於上半年，影響下半年景氣的4大因子為兩岸關係變數、國際原物料行情走高、人才人力吃緊，以及跳電危機。

現在正值半年度交界，根據104人力銀行調查，24%的企業預期上半年營收成長（21%符合預期成長+3%超出預期成長）、38%的企業預期持平，（37%符合預期持平+1%企業超出預期持平）；不過，有24%的企業認為會衰退；至於下半年是否有徵才的計畫？54%的企業會招募人才、15%的企業不會，另有32%的企業觀望中。