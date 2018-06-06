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財經

影響下半年景氣Top榜　企業最怕兩岸關係跟跳電

記者彭夢竺／台北報導2018/06/06 11:36
▲人力銀行調查，影響下半年國內景氣的前10大因素，兩岸關係仍居首位。（圖／104資訊科技提供）
▲人力銀行調查，影響下半年國內景氣的前10大因素，兩岸關係仍居首位。（圖／104資訊科技提供）

時序進入6月，2018下半年經濟大環境如何？各家企業又是怎麼看待下半年景氣的呢？根據人力銀行調查，46%的企業認為和上半年持平、30%則認為會優於上半年，影響下半年景氣的4大因子為兩岸關係變數、國際原物料行情走高、人才人力吃緊，以及跳電危機。

現在正值半年度交界，根據104人力銀行調查，24%的企業預期上半年營收成長（21%符合預期成長+3%超出預期成長）、38%的企業預期持平，（37%符合預期持平+1%企業超出預期持平）；不過，有24%的企業認為會衰退；至於下半年是否有徵才的計畫？54%的企業會招募人才、15%的企業不會，另有32%的企業觀望中。

人力銀行分析，上半年營收不論成長、持平或衰退，超出預期的企業比例合占達14%，政經情勢變化多端，企業維運「穩中帶變」，下半年會徵才的企業有43%，規模與上半年差不多，但31%的企業徵才規模大於上半年，僅9%的企業徵才規模小於上半年。

調查顯示，企業普遍認為影響下半年國內景氣的前10大因素中，兩岸關係仍居首位，其次是和企業維運直接相關的原物料成本、人才供應、以及今年爆熱引發全台跳電危機，陸客來台觀光大退潮將直接衝擊飯店業和旅行社，國內外政經情勢如年底選舉、川金會、兩韓會等，排名較後。

關鍵字景氣人力銀行兩岸關係缺電跳電104人力銀行
理專涉挪用資金千萬　兆豐銀這麼說

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