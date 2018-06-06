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胰臟腫瘤治療最困難　乾淨手術切除是唯一方法

記者洪佳伶／雲林報導2018/06/06 15:17
▲臺大醫院雲林分院外科部吳健暉醫師表示，乾淨手術切除仍是目前唯一有機會治癒胰臟癌的唯一方法。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.06)
▲臺大醫院雲林分院外科部吳健暉醫師表示，乾淨手術切除仍是目前唯一有機會治癒胰臟癌的唯一方法。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.06)

臺大醫療體系多年來，在國內胰臟手術量多、各式胰臟腫瘤治療經驗豐富，整個體系胰十二指腸切除(惠普氏手術)一年高達兩百例。臺大醫院雲林分院在外科、內科、腫瘤科團隊合作下，秉持臺大醫療體系「仔細診斷、乾淨手術、小心照顧、積極治療」原則處置。

臺大醫院雲林分院外科部吳健暉醫師表示，胰臟癌成為一個”困難疾病”主要是因為缺乏早期症狀及篩檢工具、確診不易、胰臟手術困難且併發症多、化療進展有限等因素，使得整體胰臟癌五年存活率低於5%，只有20%胰臟癌病人初診斷時是可以接受手術，而其中能手術的病人也只有5-25%能存活超過五年。儘管如此，乾淨手術切除仍是目前唯一有機會治癒胰臟癌的唯一方法。近來，雲林分院已完成多起「胰十二指腸切除手術」、「全胰臟切除手術」等高難度胰臟炎手術。

吳健暉指出，胰十二指腸切除手術又稱惠普式手術，因包含胰臟、膽管、消化道三個切除及三個重建，因此容易有併發症產生，手術困難度高。日前有一位62歲女性，因阻塞性黃疸發現胰臟腫瘤，接受胰十二指腸切除，術後證實為胰臟癌第二期。另一71歲女性，家庭成員有許多罹患胰臟癌，此次也因黃疸住院，接受胰十二指腸切除，患者術後證實為胰臟癌。

吳健暉亦表示，過去全胰臟切除是一個少見手術，隨著胰島素藥物發展和整體醫療進步，全胰臟切除數目都在上升。有75歲女性，因胰管內乳頭狀黏液性腫瘤合併消化道瘻管，完成全胰臟切除。另一70歲女性，因多發性胰臟腫瘤接受全胰臟切除，術後證實為胰管內乳頭狀黏液性腫瘤合併胰臟癌。

外科部一般外科賴鵬升主任表示，胰臟癌致死率高、多數發現時已經轉移，胰臟腫瘤診斷複雜、影像判讀和內視鏡超音波很重要。

馬惠明副院長表示，胰臟癌手術難度高，雲林分院之前胰臟癌手術量不多，每年3－5例，目前多科團隊已經到位，尤其外科吳健暉醫師在總院接受完整訓練後，自106年8月起到雲林分院服務，已完成10多例手術，如此服務量已達醫學中心水準。這讓雲林分院在急重難症領域再添一筆，為中台灣鄉親健康守護再多盡一份心力。


▲臺大醫院雲林分院優秀團隊。（左起）馬惠明副院長、吳健暉醫師、外科部楊永健主任。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.06)

關鍵字臺大醫院雲林分院惠普式手術胰臟癌
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