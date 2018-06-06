圖／王淨裸背秀刺青　暗藏真愛密碼

當身上畫上鬥魚刺青時，王淨形容：「或許我們都是那隻鬥魚，在觀賞瓶裡孤單游曳，逕自綻放著如火蕩漾的美麗，總想有一天可以廣闊遨遊，縱使落得遍體鱗傷，也要為愛勇敢，因愛重生。」她更用電影裡的台詞，堅定描述當下的心情，「不管未來怎樣，我都不會後悔！因為這是我的決定！」

《鬥魚》電影版釋出前導海報，女主角王淨裸背露出鬥魚的刺青，讓人回到十四年前安以軒在《鬥魚》電視劇中，為愛而勇敢刺上鬥魚刺青的模樣。



▲王淨的「鬥魚」刺青暗藏真愛密碼。（圖／多曼尼，2018.06.06）

問及有無遇到挫折後勇敢的經驗，王淨透露在國外念書時，曾被嘲笑是「亞洲胖女孩」。她回憶起12歲時到美國求學，當時身材圓滾滾的，大約60公斤，常被學校的外國女生嘲笑，諷她是「書呆子」，只會讀書其他什麼都不會。

「完全不敢相信在美國唸書，會遇到如此行徑」，她進而下定決心要做一件事情，讓同學們刮目相看，透過徵選上壘球隊，從原來什麼都不懂的「砲灰」，到一直不停練習擊出人生第一次三壘安打，靠隊友護送攻回本壘得分，就連嘲笑她的那位女同學見狀，也因此開始對她改觀，畢業時還親自跟王淨道歉，兩人後來成為很好的朋友。而在壘球隊時期，王淨也狂瘦12公斤，162公分的她，現在體重維持在46公斤。



▲王淨曾因體重被霸凌過。（圖／多曼尼，2018.06.06）