一週天氣出爐！全台「雨下到端午連假」　1圖看氣溫、降雨熱區

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氣象署預報員趙竑表示，今天入夜各地還會再有一波明顯降雨，不過鋒面也在慢慢往南移動，明後兩天鋒面位置在巴士海峽，最明顯的變化在北台灣，全天只會剩一些零星飄雨，而明後天主要降雨則集中在中南部、花東，不過仍建議全台民眾，外出上班、上課都還是要攜帶雨具。
氣溫部分，由於明天鋒面過後的東北風增強，因此各地白天高溫都有所下降，北部攝氏21至27度、中部攝氏23至31度、南部攝氏25至32度、花東攝氏23至26度。
週三雨神再降臨 一路有雨到週末
趙竑提及，週三開始台灣受到華南雲系影響，水氣有所增加，因此整個西半部的降雨範圍廣，持續時間也較長，全天不定時都會有短暫陣雨，東半部也有局部短暫陣雨；週五至週日、下週一端午節水氣依舊較多，屆時全台各地都要小心局部短暫陣雨，因此有安排未出活動要特別小心。
氣溫部分，週二過後東北風帶來的冷空氣會減弱，因此包括北台灣在內，各地高溫又能回升到攝氏30度以上的水平，體感到週末都相對悶熱。
氣象署也補充，近期台灣常是「下了場不到一小時的驟雨、然後好幾個小時甚至大半天都沒雨」的天氣，而這正是春夏時節的特徵，環境不穩定，但又沒有顯著系統影響時，「一整天都在下雨的日子並不多，反而大部分是這種時雨時晴的天氣，而且有下雨時，雨勢常又大又急」，預計未來一週，台灣各地也大多是這樣的情況。