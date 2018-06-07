夏日瘦身／「月半」女孩飛起來　空中瑜珈雕塑完美曲線

炎熱的盛夏來臨，女孩想清涼一下，但是看看自己鬆垮垮的脂肪，不知該怎麼辦？《Nownews今日新聞》找來新生代歌手「月半女神」顏力妃示範空中瑜珈，並邀請瑜珈老師「茜茜」，帶著顏力妃擊退「泡芙型」的身材，雕塑完美曲線，還能消水腫，提供給想要瘦身的讀者們參考。

首次體驗「空中瑜珈」的顏力妃，帶著緊張又雀躍的心情，前往位於台北市中山區的「好時光女生運動樂園」，由瑜珈老師「茜茜」帶著她體驗空中瑜珈，短短一個小時的體驗，她已經全身出汗，顏力妃笑說：「看起來好像很輕鬆，但其實不知不覺用了很多力氣」。

茜茜老師這次帶來三個動作，讓完全沒有經驗的初學者，也能駕馭「空中瑜珈」。在正式進入運動之前，老師帶著顏力妃，先做伸展放鬆肌肉，確保全身的筋都展開，避免運動傷害。



▲顏力妃跟著老師一起做「展跨拉筋延伸」。（圖／記者蔡文鈴攝 , 2018.06.05）

顏力妃在茜茜老師的帶領下，完成了三個動作「展跨拉筋延伸」、「小仙女」、「弓箭手」。第一個動作「展跨拉筋延伸」，伸展筋骨、放鬆肌肉，顏力妃覺得：「這個動作比較沒有難度，會感覺大腿緊緊的，覺得好像有鍛鍊核心」。



▲身體和布條維持好平衡，適當分配力量，鍛鍊核心肌群，同時也能雕塑身材曲線。（圖／記者蔡文鈴攝 , 2018.06.05）

第二個動作「小仙女」，全身被布條掛著，大腿因為被布條纏繞，因此感覺有點疼痛，茜茜老師說：「這個動作，主要是伸展大腿前側的肌肉，讓你美美的在布上做延伸」。剛開始腳在纏繞布條時，顏力妃覺得有點不知所措，後來依照茜茜老師的步驟執行，順利完成「小仙女」動作，讓她覺得很有成就感。



▲顏力妃在茜茜老師的引導下，做出「小仙女」的動作。（圖／記者葉政勳攝, 2018.06.05）

第三個動作「弓箭手」，全身站在布條上，其中一隻腳纏繞著布條，呈現「弓箭手」的姿態。一開始要站上布條時，必須要克服心理的恐懼，全身站上去之後，又必須要保持平衡，因此要掌握好力氣分配，才能做好動作。



▲在老師的指導下，顏力妃完成「弓箭手」的動作。（圖／記者蔡文鈴攝 , 2018.06.05）

「空中瑜珈」這個運動看起來優美，但當身體與布條互動時，必須要掌握好力氣的分配，在取得平衡的過程中，全身都會出力，此時就達到鍛鍊核心肌群的效果，伸展的同時也雕塑到身材線條。顏力妃在運動的過程中，茜茜老師不斷提醒：「要借力使力。」若單靠蠻力去拉布條，反而就無法呈現空中瑜珈「力與美」的結合。



▲站在布條上的顏力妃有點緊張，不過有老師在一旁指導，讓她安心許多。（圖／記者蔡文鈴攝 , 2018.06.05）

三組動作完成之後，已經很有活力的顏力妃，又變得更活潑，在教室內說著她的心得：「我覺得這個像是在玩，很像是一個樂趣，但其實在不知不覺中，已經用了很多力氣，你是不知不覺在鍛鍊。」跟顏力妃一樣，有「泡芙型」身材的困擾，不妨來體驗看似優雅卻又能鍛鍊全身肌肉的空中瑜珈，在炎熱的夏天來臨前，盡快找回完美的身材曲線。



▲經過一個小時後的練習，顏力妃已經能夠駕馭空中瑜珈了！（圖／記者葉政勳攝, 2018.06.05）



▲茜茜老師（左）耐心教導，初次體驗空中瑜珈的顏力妃，教學的過程中笑聲不斷。（圖／記者葉政勳攝, 2018.06.05）

場地提供：好時光女生運動樂園

教練：茜茜老師