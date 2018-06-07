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夏日瘦身／「月半」女孩飛起來　空中瑜珈雕塑完美曲線

記者蔡文鈴／ 專題報導2018/06/07 12:00
▲「月半」女神顏力妃，首次體驗「空中瑜珈」，解決她泡芙型的身材。（圖／記者葉政勳攝, 2018.06.05）
▲「月半」女神顏力妃，首次體驗「空中瑜珈」，解決她泡芙型的身材。（圖／記者葉政勳攝, 2018.06.05）

炎熱的盛夏來臨，女孩想清涼一下，但是看看自己鬆垮垮的脂肪，不知該怎麼辦？《Nownews今日新聞》找來新生代歌手「月半女神」顏力妃示範空中瑜珈，並邀請瑜珈老師「茜茜」，帶著顏力妃擊退「泡芙型」的身材，雕塑完美曲線，還能消水腫，提供給想要瘦身的讀者們參考。


▲一開始顏力妃正在摸索空中瑜珈。（圖／記者葉政勳攝, 2018.06.05）

首次體驗「空中瑜珈」的顏力妃，帶著緊張又雀躍的心情，前往位於台北市中山區的「好時光女生運動樂園」，由瑜珈老師「茜茜」帶著她體驗空中瑜珈，短短一個小時的體驗，她已經全身出汗，顏力妃笑說：「看起來好像很輕鬆，但其實不知不覺用了很多力氣」。

茜茜老師這次帶來三個動作，讓完全沒有經驗的初學者，也能駕馭「空中瑜珈」。在正式進入運動之前，老師帶著顏力妃，先做伸展放鬆肌肉，確保全身的筋都展開，避免運動傷害。


▲顏力妃跟著老師一起做「展跨拉筋延伸」。（圖／記者蔡文鈴攝 , 2018.06.05）

顏力妃在茜茜老師的帶領下，完成了三個動作「展跨拉筋延伸」、「小仙女」、「弓箭手」。第一個動作「展跨拉筋延伸」，伸展筋骨、放鬆肌肉，顏力妃覺得：「這個動作比較沒有難度，會感覺大腿緊緊的，覺得好像有鍛鍊核心」。


▲身體和布條維持好平衡，適當分配力量，鍛鍊核心肌群，同時也能雕塑身材曲線。（圖／記者蔡文鈴攝 , 2018.06.05）

第二個動作「小仙女」，全身被布條掛著，大腿因為被布條纏繞，因此感覺有點疼痛，茜茜老師說：「這個動作，主要是伸展大腿前側的肌肉，讓你美美的在布上做延伸」。剛開始腳在纏繞布條時，顏力妃覺得有點不知所措，後來依照茜茜老師的步驟執行，順利完成「小仙女」動作，讓她覺得很有成就感。


▲顏力妃在茜茜老師的引導下，做出「小仙女」的動作。（圖／記者葉政勳攝, 2018.06.05）

第三個動作「弓箭手」，全身站在布條上，其中一隻腳纏繞著布條，呈現「弓箭手」的姿態。一開始要站上布條時，必須要克服心理的恐懼，全身站上去之後，又必須要保持平衡，因此要掌握好力氣分配，才能做好動作。


▲在老師的指導下，顏力妃完成「弓箭手」的動作。（圖／記者蔡文鈴攝 , 2018.06.05）

「空中瑜珈」這個運動看起來優美，但當身體與布條互動時，必須要掌握好力氣的分配，在取得平衡的過程中，全身都會出力，此時就達到鍛鍊核心肌群的效果，伸展的同時也雕塑到身材線條。顏力妃在運動的過程中，茜茜老師不斷提醒：「要借力使力。」若單靠蠻力去拉布條，反而就無法呈現空中瑜珈「力與美」的結合。


▲站在布條上的顏力妃有點緊張，不過有老師在一旁指導，讓她安心許多。（圖／記者蔡文鈴攝 , 2018.06.05）

三組動作完成之後，已經很有活力的顏力妃，又變得更活潑，在教室內說著她的心得：「我覺得這個像是在玩，很像是一個樂趣，但其實在不知不覺中，已經用了很多力氣，你是不知不覺在鍛鍊。」跟顏力妃一樣，有「泡芙型」身材的困擾，不妨來體驗看似優雅卻又能鍛鍊全身肌肉的空中瑜珈，在炎熱的夏天來臨前，盡快找回完美的身材曲線。


▲經過一個小時後的練習，顏力妃已經能夠駕馭空中瑜珈了！（圖／記者葉政勳攝, 2018.06.05）


▲茜茜老師（左）耐心教導，初次體驗空中瑜珈的顏力妃，教學的過程中笑聲不斷。（圖／記者葉政勳攝, 2018.06.05）

場地提供：好時光女生運動樂園
教練：茜茜老師

關鍵字顏力妃月半女神夏日瘦身空中瑜珈泡芙型身材好時光女生運動樂園
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