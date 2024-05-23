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台灣buffet別只會吃旭集、饗饗！老饕全改吃這間：588元水準太高

▲饗賓集團以buffet餐廳聞名，旗下的「果然匯」蔬食自助吧最近獲得討論，不少老饕吃過都認為水準太高。（圖/果然匯夢時代店粉專）
▲饗賓集團以buffet餐廳聞名，旗下的「果然匯」蔬食自助吧最近獲得討論，不少老饕吃過都認為水準太高。（圖/果然匯夢時代店粉專）

記者張嘉哲/綜合報導

buffet因為想吃什麼就吃什麼的特性，加上又是台灣人最愛的吃到飽類型，近年來品牌一間開過一間，每家都有不同的特色吸引饕客。然而，隨著物價上漲，使用食材也不同，現在的buffet一餐破千元早就是公定價格，但即便如此昂貴，人氣的buffet餐廳仍在用餐期是「一位難求」。而就有網友分享一家名為「果然匯」的蔬食buffet餐廳，直呼價格經濟又實惠，菜色也完全不輸給葷食的buffet餐廳，水準相當出色。

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有網友在臉書社團「台灣大胃王buffet包肥吃到飽」貼文指出「被朋友帶去吃果然匯，本來以為素食餐廳沒什麼興趣陪朋友去吃，結果意外發現怎麼可以把素食做得這麼好吃，重點是價位才不到600元.....以現在都要破千元的buffet餐廳來看，這間完全可以納入收藏名單當中耶！水準高又便宜，一定會再去吃」。

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▲近日網友發現一家名為「果然匯」的蔬食buffet，每個人不到600元就能享用自助吧吃到飽。（圖/台灣大胃王buffet包肥吃到飽）
貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「竟然不知道這間嗎！我吃了不下10次有了」、「第一次去吃也被價位嚇到了...素食餐點品質非常棒」、「我們家的愛店，全家人都吃葷食還是很愛果然匯」、「大推果然匯啊！根本是buffet界CP值的王者」、「目前我最喜歡的店家！而且很親切，我喜歡松露燉飯」、「歐姆蛋跟松露披薩都超級好吃，果然匯應該是我目前吃過最好吃的素食餐廳」。

饗賓集團「素食buffet」果然匯爆紅！588元就能吃到飽

事實上，老饕們討論的這間「果然匯」，就是與知名buffet餐廳「旭集」、「饗食天堂」、「饗饗」都是隸屬於「饗賓集團」底下，「果然匯」提倡蔬食機能餐飲，以國際料理方式為舞台，利用本地食材融合美食，透過多國料理方式，讓饕客在這裡吃到有別於以往的美味蔬食。

厲害的是，在現今一餐buffet都要破千元的價位，「果然匯」最便宜的平日午餐以及晚餐部分，成人每位只要588元加上一成服務費，讓不少人感到CP值非常高，隨便點開全台任一家分店，在Google評價幾乎都有4.4顆星以上的高分，擄獲老饕的胃口。

▲果然匯為饗賓餐旅所創立的蔬食Buffet品牌，曾經獲CNN介紹「世界十大素食城市—『台北』之代表餐廳」。（圖／饗賓餐旅提供）
▲果然匯為饗賓集團所創立的蔬食Buffet品牌，曾經獲CNN介紹「世界十大素食城市，台北之代表餐廳」。（圖／饗賓餐旅提供）
「果然匯」真實評價開箱！不吃葷食的人也會愛上

《NOWnews》記者也曾經與友人到「果然匯高雄夢時代店」用過餐，當中並沒有人食用素食，只因大家都沒吃過前往嚐鮮，令人感到意外的是，「果然匯」使用的多數都是天然的原型食材，沒有使用過度加工的素肉，獲得大家一致推薦的除了「歐姆蛋」、「松露燉飯」、「惡魔蛋」以外，披薩也是獲得一票友人讚賞。

甜點區則是以「拔絲地瓜」、「生巧克力」以及「冰淇淋」令人驚艷，以全部人都是葷食主義來說，能夠給予相當不錯的評價，對純素食者更是相當友善的一家餐廳，下回如果吃膩了那些大魚大肉，不坊可以嘗試看看「果然匯」的蔬食魅力哦！

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▲果然匯蔬食buffet價格便宜且菜色眾多，即便是沒吃純素的葷食主義者也會愛上！（圖/Google評價）
🟡果然匯蔬食buffet
📍分店：台北天母店、板橋遠百店、桃園統領店、竹北遠百店、高雄夢時代店

📍午餐用餐時段11:30-15:00
費用：平日成人588元/兒童294元；假日成人688元/兒童344元

📍下午茶用餐時段14:30-16:30
費用：平日不提供；假日成人638元/兒童319元

📍晚餐用餐時段17:30-21:00
費用：平日成人588元/兒童294元；假日成人688元/兒童344元

根據官網介紹，未滿三歲以下之幼兒免費；三歲（含）以上未滿六歲之幼兒酌收150元；六歲（含）以上至未滿十二歲之兒童半價；十二歲以上以成人計費，以上價格都需要收10%服務費。

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