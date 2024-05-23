台灣buffet別只會吃旭集、饗饗！老饕全改吃這間：588元水準太高

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貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「竟然不知道這間嗎！我吃了不下10次有了」、「第一次去吃也被價位嚇到了...素食餐點品質非常棒」、「我們家的愛店，全家人都吃葷食還是很愛果然匯」、「大推果然匯啊！根本是buffet界CP值的王者」、「目前我最喜歡的店家！而且很親切，我喜歡松露燉飯」、「歐姆蛋跟松露披薩都超級好吃，果然匯應該是我目前吃過最好吃的素食餐廳」。
饗賓集團「素食buffet」果然匯爆紅！588元就能吃到飽
事實上，老饕們討論的這間「果然匯」，就是與知名buffet餐廳「旭集」、「饗食天堂」、「饗饗」都是隸屬於「饗賓集團」底下，「果然匯」提倡蔬食機能餐飲，以國際料理方式為舞台，利用本地食材融合美食，透過多國料理方式，讓饕客在這裡吃到有別於以往的美味蔬食。
厲害的是，在現今一餐buffet都要破千元的價位，「果然匯」最便宜的平日午餐以及晚餐部分，成人每位只要588元加上一成服務費，讓不少人感到CP值非常高，隨便點開全台任一家分店，在Google評價幾乎都有4.4顆星以上的高分，擄獲老饕的胃口。
「果然匯」真實評價開箱！不吃葷食的人也會愛上
《NOWnews》記者也曾經與友人到「果然匯高雄夢時代店」用過餐，當中並沒有人食用素食，只因大家都沒吃過前往嚐鮮，令人感到意外的是，「果然匯」使用的多數都是天然的原型食材，沒有使用過度加工的素肉，獲得大家一致推薦的除了「歐姆蛋」、「松露燉飯」、「惡魔蛋」以外，披薩也是獲得一票友人讚賞。
甜點區則是以「拔絲地瓜」、「生巧克力」以及「冰淇淋」令人驚艷，以全部人都是葷食主義來說，能夠給予相當不錯的評價，對純素食者更是相當友善的一家餐廳，下回如果吃膩了那些大魚大肉，不坊可以嘗試看看「果然匯」的蔬食魅力哦！
🟡果然匯蔬食buffet
📍分店：台北天母店、板橋遠百店、桃園統領店、竹北遠百店、高雄夢時代店
📍午餐用餐時段11:30-15:00
費用：平日成人588元/兒童294元；假日成人688元/兒童344元
📍下午茶用餐時段14:30-16:30
費用：平日不提供；假日成人638元/兒童319元
📍晚餐用餐時段17:30-21:00
費用：平日成人588元/兒童294元；假日成人688元/兒童344元
根據官網介紹，未滿三歲以下之幼兒免費；三歲（含）以上未滿六歲之幼兒酌收150元；六歲（含）以上至未滿十二歲之兒童半價；十二歲以上以成人計費，以上價格都需要收10%服務費。