榮獲最想住城市！台中「這區」住過就離不開 建案3優勢掀話題
日前網路上，曾發起「最想在全台灣哪一個縣市生活」投票活動，結果顯示2023年台灣宜居城市排名，由「台中」以近20%（18.4%）的高支持度奪冠，就連知名房產專家都點出，台中建案的建築規劃、公設設計的功力，堪稱全台一絕。確實近年來台中房市熱絡，不少人都選擇在這裡置產，其中又以「住過就離不開的西區」最熱門，一房難求。
生活中心／綜合報導
台中西區五期重劃區，生活機能完整，周圍不乏存中街商圈、勤美誠品、審計新村、台中文學館等，繁華兼具人文薈萃。但也正因為機能完整、土地稀缺，建案釋出少之又少，近期又以「鉅日若谷」備受注目討論。「鉅日若谷」落點巧妙，東側在麻園頭溪畔，還對著存中街綠園道，西側則是緊鄰熱鬧的精誠路，一半都會風華、一半自然風景，掌握得天獨厚的地段，還挾帶著大新國小、向上國中等學區優勢。
除了最大的地段優勢，「鉅日若谷」規劃零店面，均質三房，而且戶戶邊間，更是打動人的要點之一，不僅如此，團隊找來當代美學建築大師陳世榮，著手規劃與自然人文環境相呼應的建築風貌，一樓結構採用「國家發明獎金牌 Alfa-Safe柱中柱耐震系統工法」，景觀設計則謙讓出三層樓，只為植栽一棵大樹露臺，讓建築與人一起森呼吸，打造美學與生活並進的穹頂花園，另外，面麻園頭溪的11樓，也做成露臺空間，不管是辦露天派對還是演奏會，都是從生活儀式感出發，讓每個小日子過成好日子。
「鉅日建設」的品牌理念，源自於對每一個細節的認真對待，堅信在日常的積累中塑造非凡，這不僅是一種建築理念，更是一種生活態度。「鉅日若谷」的建材標配也都從趨勢與需要去精挑細選，從Keyless Cloud link人臉辨識、維夫拉克電子鎖，到車位的充電設備做到「線到車位」，並加裝EMS能源管理系統，甚至結合抗疫情的智能取餐櫃等，每一個環節都體現以人為本的細膩思維。