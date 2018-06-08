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登革熱決戰境外　高雄市祭出暑期防疫獎勵方案

記者陳美嘉／高雄報導2018/06/08 09:30
▲登革熱決戰境外，高雄市祭出暑期防疫獎勵方案。（圖／高市衛生局提供）
▲登革熱決戰境外，高雄市祭出暑期防疫獎勵方案。（圖／高市衛生局提供）

因應暑假旅遊旺季即將到來，高雄市政府特別舉辦「2018登革熱決戰境外－暑期旅遊－防蚊拼大獎」活動，規劃暑期旅遊防疫獎勵措施，透過與旅行（宿）業界跨域合作，掌握先機與及時防疫，期能有效防堵境外移入病毒引發本土疫情風險。


▲2018防蚊拼大獎抽獎券。（圖／高市衛生局提供）

高雄市政府副袐書長蔡柏英表示，高雄市轄內有高雄國際航空站及高雄港等國際港埠，與東南亞等各國經商旅遊等交流活動密切且頻繁，鑒於疫病的傳播風險及特性，高市衛生局自105年持續推動「登革熱決戰境外計畫」，將防堵病毒入侵等邊境檢疫措施設為市府防疫重點工作，由於實行策略奏效，成功防堵境外登革熱病毒進入社區，高雄市連續2年刷新登革熱總確診個案數新低紀錄。


▲2018防蚊拼大獎抽獎券。（圖／高市衞生局提供）

目前東南亞地區之登革熱及茲卡感染症疫情持續延燒，因應暑假旅遊旺季即將來臨，高雄市政府針對市民、機場篩檢及旅遊旅宿業祭出三大防疫獎勵方案，即日起自11月30日，居住高雄市市民出國前完成家戶自我檢查，填妥抽獎券投入高雄國際機場出境大廳抽獎箱，就有機會獲得獎勵禮券100元、知名品牌吸塵器。自登革熱流行地區返國5日內主動通報採檢，經確診登革熱或茲卡，頒贈新台幣2,500元。機場等待快篩報告，頒予獎勵禮券250元。入境發燒旅客配合住院醫療，免費搭乘計程車接駁。經確診登革熱或茲卡，頒贈新台幣2,500元獎勵金。導遊、領隊及飯店業者主動通報疑似個案，並配合執行防疫工作，頒贈250元禮券。通報之疑似個案，若確診加贈2500元禮券。  


▲高市登革熱決戰境外，領隊導遊配合注意事項宣導單。（圖／高市衛生局提供）

衛生局長黃志中呼籲市民朋友出國旅遊提高防疫警覺，並請旅遊業者務必宣導團員防範旅遊地點重要傳染病、返國後身體不適戴上口罩儘速就醫並告知醫師接觸史及旅遊史、接獲衛生機關進行疫情調查時，協助提供相關資料。藉由市民、業者與高市府防疫團隊的跨域合作，守護友善健康的現代化城市。

關鍵字登革熱蚊子衛生局暑假旅遊
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