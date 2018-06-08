蜂蜜品質香醇受消費者喜愛　員林市農會養蜂青農注入新血

蜂蜜產業去年受到果農在開花期噴灑農藥的結果，重挫蜂蜜產業，不僅造成蜜蜂死亡短少外，連帶無法產蜜，一年來經過農政單位的宣導減少用藥後，今年員林蜂蜜產量大增，比去年多增加五成，恢復往年的平穩價格。 ▲員林農會蜂蜜品質香醇受到消費者喜愛。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.08）

員林市農會總幹事黃豐盛指出，由農會輔導養蜂班，在班長張至程的帶領下，目前成員增加到11人，較往年增加到2600箱蜂箱，分布在全台各地，生產有蜂蜜、蜂王乳、花粉、蜂膠、蜂籽粉等等，代表參加全國蜂產品評鑑屢屢得獎特等獎及頭等獎。



▲員林農會蜂蜜品質香醇受到消費者喜愛。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.08）

尤其這兩年都有在地青農及養蜂第二代加入養蜂行列，45歲以下約佔8成，現場有員林養蜂青農張宜隆及張宏吉，因自小喜歡研究蜜蜂，而養蜂，至今已有10至15年的經驗，各養有200多支蜂箱，目前分布在伸港及田尾與古坑及水里等地。



▲員林市農會養蜂青農注入新血，蜂蜜品質香醇受到消費者喜愛。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.08）

據張宜隆說，養蜂要靠好天候、靠吸取花蜜，今年因有政府宣導用藥觀念，果農在開花期前即噴灑農藥，所以蜜蜂有增產，養蜂技術改進使用複合中藥粉替代抗生素(抗生素零檢出)，約收成7千斤的蜂蜜，但好景不長，果樹開花期因有荔枝椿象攪局，搶食花朵，希望農政單位能想出好對策，協助果農及蜂農。



▲員林市農會總幹事黃豐盛(左)說，養蜂青農注入新血，蜂蜜品質香醇受到消費者喜愛。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.08）

黃豐盛說，夏日炎炎消暑聖品來自己DIY一杯蜂蜜檸檬汁馬上消暑，今年價格每瓶900cc售價700元， 600公克罐裝新包裝售價600元，及2罐裝300公克裝的禮盒組550元，更配合到府8瓶免運費，歡迎民眾到員林農會購物中心洽詢。